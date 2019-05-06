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Такое не забывается
07.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Жительница д. Новый Болецк Мария Заикина видела войну малолетним узником. В пятилетнем возрасте она прошла по тонкой ниточке между смертью и жизнью, чудом выжившего в концлагере «5-й полк», а потом — в Польше, где находилась до самого освобождения, узнала лихо тяжелых послевоенных лет. Ее воспоминания — частичка кровавой истории военного лихолетья.
Когда Мария Заикина начала свой рассказ, чувствовалось, как тяжело ей через годы заглянуть в свое детство, к которому жестко прикоснулась война.
- Мне посчастливилось выжить, пройдя через круги настоящего ада, — говорит женщина. — С памяти уже стерлись многие лица и даты, но как сейчас вижу перед глазами старшую сестричку и младшего братика, умерших в лагере «5-й полк». Туда мы попали в 1943 г. вместе с мамой.
Мария Андреевна родилась в 1938 г. в Шабровском сельсовете Суражского района. Когда началась война, то отца забрали на фронт, где он и погиб, а дети остались с матерью. В лесах действовали партизаны, поэтому немцы очень свирепствовали, уничтожили много мирного населения, жгли населенные пункты. А во время карательной экспедиции всех жителей их деревни Стволково погнали в направлении Суража, три дня держали в конюшне, откуда уже никто не надеялся выйти живым, а потом направили в «5-й полк». Как говорит Мария Заикина, дети постоянно просили есть, а немцы давали какую-то баланду. Много людей умирало.
- После смерти брата и сестры, — продолжает собеседник, — заболела я. Мама понесла меня к фельдшеру. Тот посоветовал не давать мне баланду. Выжила только потому, что местные жители иногда через колючую проволоку передавали немного молока или еще какой еды. А потом нас переправили в Польшу. Мама работала у хозяина, а я проводила время с подругой Ядей. Ночью спали на полу, было очень много блох. Помню, что никак не могли избавиться от них. После освобождения хозяин дал нам пуд зерна, и мы с мамой несли его домой. А пришли в родные места — деревня сожжена, ни одного дома нет.
Мария Заикина помнит, как жили некоторое время с семьей дяди, а после построили свой дом, как на каждом шагу и после войны поджидали опасность: в окрестных лесах было много волков, которые нападали на людей. Однажды такое случилось и с мамой девочки, когда та возвращалась с фермы. Но в руках у нее были виллы и маленький бидон, поэтому как-то обошлось, да и люди услышали крики и сбежались на помощь.
В то время не было ни одежды, ни обуви. Со слезами на глазах вспоминает женщина, как дядя сплел ей лапти, а двоюродный брат, который уже работал тогда, купил ткани на платье. Так и ходила в школу. Летом группой дети собирали в лесу чернику. Жили в то время очень дружно. Как говорит Мария Андреевна, толокой весной сельчане таскали плуг, помогали каждому засеять огороды, осенью картофель копали. После семи классов девушка работала в больнице, потом на подсочке в лесхозе, вышла замуж за местного парня.
- Семейное счастье было недолгим, — рассказывает женщина. — В 38 лет с двумя дочерьми и сыном на руках осталась без хозяина. Он умер в 42 года. Старалась детей научить, накормить и одеть. Работала в совхозе «Хмельницкий», а в 1983 переехала в Новый Болецк и устроилась дояркой в совхоз «Заозерский». Свое хозяйство держала, дети помогали. Дрова с ними в лесу ручной пилой заготавливали, сено косили. Теперь уже никакую живность не держу, на зиму еду к детям, а весной возвращаюсь.
В душе Марии Андреевны глубоко пустила свои корни боль, которую нельзя сравнить с простыми переживаниями и невзгодами. Однако в ласковой улыбке женщины хватает света. Она довольна своими дочерьми и сыном: дети устроились в жизни, имеют свои семьи. Пятеро внуков, трое правнуков — большая радость бабушки. Когда та рассказывает им о войне, концлагере, то они не могут поверить, что такое было. Прощаясь, Мария Заикина сказала: «Время лечит раны, но не стирает из памяти все, что пришлось пережить. Такое не забывается. Главное, чтобы больше оно никогда не повторилось. Пусть будет спокойным детство сегодняшнего поколения».
Галина Яковлева.
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Жительница д. Новый Болецк Мария Заикина видела войну малолетним узником. В пятилетнем возрасте она прошла по тонкой ниточке между смертью и жизнью, чудом...
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