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В Лиде после реконструкции открыли памятник на месте расстрела подпольщиков и партизан

07.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде после реконструкции открыли памятник на месте расстрела подпольщиков и партизан

Памятное событие случилось 4 мая. Как сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лидского райисполкома Ирина Рабец, торжественное мероприятие стартовало с того, что в 7.45 начался автопробег по местам боевой славы.

Три колонны автомобилей объехали 16 объектов на территории города и района.  Все они были благоустроены в канун праздника в честь тех, кто в годы лихолетья отстоял нашу Родину.

Особую торжественность открытию памятника придало присутствие 92-летнего ветерана-подпольщика Ильи Ивановича Горбачевского, ныне проживающего в Минске.

Немного истории. Уроженец Смоленска в огненные 1940-е, в свои «16 мальчишеских лет» был участником антифашистского сопротивления. Юный Илья входил в группу Леонида Рубина вместе с советскими военнопленными, которые трудились в строительном лагере в поселке Орловская-Сортировочная. Гитлеровцы расправились с участниками сопротивления, а 16-летнего подростка Илью Горбачевского за золотые сережки старшая сестра выкупила у фашистских охранников. Парень переехал в Лиду, где в 1943-1944 годах также был участником сопротивления. Под видом мастера-часовщика Илья ходил по железнодорожной станции и учитывал вражеские эшелоны, идущие на фронт.  Вдобавок собирал на месте боев оружие и тайком передавал в партизанский отряд.

Отступая, фашисты в лесном массиве на окраине Лиды расстреляли около 150 узников. Илье Горбачевскому вновь удалось спастись. Именно он впоследствии стал инициатором установки памятника в Лиде, написал несколько книг о смоленском и лидском подполье.

В Лиде после реконструкции открыли памятник на месте расстрела подпольщиков и партизан

…Сегодня мне удалось побеседовать с 92-летним ветераном-подпольщиком. Илья Иванович не скрывал волнения:

– Этот день навсегда останется у меня в памяти! Столько эмоций – положительных и замешанных на грусти одновременно… Не так уж много осталось мне жить. Зато сейчас я знаю, что повидавшись на том свете со своими боевыми товарищами, смогу смело посмотреть им в глаза: память о них живет в людских сердцах!

Живите 100 лет и гораздо больше, уважаемый Илья Иванович!

«СБ-Беларусь сегодня»

 
Теги: Минск
 
 
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Памятное событие случилось 4 мая. Как сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лидского райисполкома Ирина Рабец,...
 

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