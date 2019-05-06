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Смертельное ДТП с белорусами в Карпатах: задержали предпринимателя, который предоставлял услуги для рафтинга
Источник материала: Партизан
Задержан предприниматель, который предоставлял услуги белорусским туристам, которые вчера в автомобиле ГАЗ-66 упали в реку в Прикарпатье,
«Предприниматель, который предоставлял услуги туристам, в которые входила доставка к месту назначения и сплав по горной реке, задержан в порядке ст. 208 УК Украины и решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ст. 287 УК Украины. Она предусматривает уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации», — сказали в пресс-службе.
Также задержан водитель. Ему уже сообщено о подозрении по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Верховинщине грузовой автомобиль с туристами перевернулся в реку Черный Черемош. В результате аварии три белоруса погибли: две женщины, которым было по 23 и 28 лет, и 29-летний мужчина. Еще 16 человек спаслись самостоятельно. А несколько человек выжили благодаря спасателям. Сейчас 10 пострадавших госпитализировали, одна женщина в тяжелом состоянии.
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Смертельное ДТП с белорусами в Карпатах: задержали предпринимателя, который предоставлял услуги для рафтинга
Задержан предприниматель, который предоставлял услуги белорусским туристам, которые вчера в автомобиле ГАЗ-66 упали в реку в Прикарпатье, сообщает прокуратура...
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