Сегодня Радовница — день, когда посещают могилы предков





Так, долгое время его этимологию выводили то от «радоваться», то от «род». «Род» — ясно, почему. А в пользу «радостной» теории свидетельствовало то, что с принятием христианства Радовница стала «Пасхой умерших»: днем, пронизанным надеждой на воскресение и вечную жизнь. Однако многие ученые считают подобное объяснение поверхностным.





Более научным ключом к толкованию слова считаются литовские слова: raudá — «плач с голошением» и raudìnė — «молитва с плачем и голошением». Сравните, как эти слова напоминают славянское «рыдания».





Сам обряд поминовения предков после Пасхи у белорусов идентичен с литовским. А распространенность названия «Радовница» к югу от Беларуси, например в Украине, уменьшается.









Выходным днем Радовница стала после свержения советской власти, в 1991-м. В России, Польше и Украине этот день рабочий.





На кладбище могилы приводят в порядок заранее: в день поминовения должно быть уже чисто.





Многие белорусы любят принести на кладбище спиртное и закуску, на могиле оставляют полную рюмку, пасхальные яйца. Церковь не одобряет этот обычай, утверждая, что главное для покойника — молитва ближних.





Обряд поминовения усопших берет начало еще в дохристианскую пору и сегодня остается одним из самых живых.





Ежегодно кладбище перед Радовницей и в этот день посещают миллионы людей.





Не забывайте о родных могилах, но не забывайте и о тех, кого некому посетить: о могилах людей, у которых не осталось живых родственников, и о Куропатах и Хатынях.

Само название Радовница (Радуница, Радоница) очень древнее. Нет единого мнения о его происхождении. Казалось бы, значение слова лежит на поверхности.