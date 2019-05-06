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Сегодня Радовница — день, когда посещают могилы предков

07.05.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не забывайте и могилы в Куропатах и Хатынях.

Сегодня Радовница — день, когда посещают могилы предков
В одних местах в Беларуси на кладбище собираются в первый четверг после Пасхи — «Навский четверг», т.е. «четверг умерших», от старого слова «навец», т.е. «покойник»). В других же — через неделю после Пасхи («Проводное воскресение», или «Навская Пасха»). Но в основном на кладбище принято приходить на Радовницу — 9-й день после Пасхи, пишет "Наша Нива".

Само название Радовница (Радуница, Радоница) очень древнее. Нет единого мнения о его происхождении. Казалось бы, значение слова лежит на поверхности.

Так, долгое время его этимологию выводили то от «радоваться», то от «род». «Род» — ясно, почему. А в пользу «радостной» теории свидетельствовало то, что с принятием христианства Радовница стала «Пасхой умерших»: днем, пронизанным надеждой на воскресение и вечную жизнь. Однако многие ученые считают подобное объяснение поверхностным.

Более научным ключом к толкованию слова считаются литовские слова: raudá — «плач с голошением» и raudìnė — «молитва с плачем и голошением». Сравните, как эти слова напоминают славянское «рыдания».

Сам обряд поминовения предков после Пасхи у белорусов идентичен с литовским. А распространенность названия «Радовница» к югу от Беларуси, например в Украине, уменьшается.


Выходным днем Радовница стала после свержения советской власти, в 1991-м. В России, Польше и Украине этот день рабочий.

На кладбище могилы приводят в порядок заранее: в день поминовения должно быть уже чисто.

Многие белорусы любят принести на кладбище спиртное и закуску, на могиле оставляют полную рюмку, пасхальные яйца. Церковь не одобряет этот обычай, утверждая, что главное для покойника — молитва ближних.

Обряд поминовения усопших берет начало еще в дохристианскую пору и сегодня остается одним из самых живых.

Ежегодно кладбище перед Радовницей и в этот день посещают миллионы людей.

Не забывайте о родных могилах, но не забывайте и о тех, кого некому посетить: о могилах людей, у которых не осталось живых родственников, и о Куропатах и Хатынях.


 
 
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