«Укртранснафта»: Из Беларуси начала поступать чистая нефть

gordonua.com . Нефть, соответствующая стандартам качества, начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины с линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" (Беларусь), информирует в Facebook 6 мая пресс-служба акционерного общества "Укртранснафта", сообщает





"6 мая 2019 года по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". В 14.17 (по киевскому времени) с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС", – сказано в сообщении.





19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. 22 апреля Мозырский НПЗ был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.





В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.









26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".





По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составлял около 5 млн тонн.





30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья. Чистая нефть начала поступать в Беларусь 2 мая.





От приостановки транзита за неделю "Укртранснафта" потеряла около €1 млн.



