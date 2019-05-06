ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы помним. 20 лет назад был похищен Юрий Захаренко

07.05.2019 09:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

7 мая 1999 года экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской в Минске.

Мы помним. 20 лет назад был похищен Юрий Захаренко
На тот момент ему было 47 лет, сообщает tut.by.

Юрий Захаренко начинал свою карьеру следователем, возглавлял следственный отдел, до 1991 года был начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Затем — начальником Следственного управления, а после возглавлял Следственный комитет МВД Беларуси.

Сразу после избрания Лукашенко президентом был назначен на должность министра внутренних дел. В октябре 1995-го Лукашенко отправил Захаренко в отставку, а в апреле того же года бывший министр был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД якобы за грубые финансовые нарушения и упущения в работе.

Вскоре после этого Юрий Захаренко перешел на сторону оппозиции. В феврале 1998 года он возглавил комитет по безопасности в составе «теневого правительства». Весной 1999-го Захаренко активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей. 7 мая 1999 года он позвонил домой, сказал жене: «Скоро приду, грей ужин», но домой так и не вернулся.



После исчезновения Захаренко, 17 сентября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту его убийства по статье 101 УК (Умышленное убийство). За долгие годы официальное следствие так никуда не продвинулось.

В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский.

Впоследствии были обнародованы документы, в том числе рапорт заместителя министра внутренних дел Николая Лопатика, которые свидетельствовали, что с оппозиционными политиками и общественными деятелями расправился «эскадрон смерти». Приказы ему отдавало высшее руководство страны.

Международное сообщество считает, что к исчезновению Юрия Захаренко и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.

В октябре 2014 года семья Захаренко обратилась в Следственный комитет Беларуси с ходатайством о прекращении расследования по делу о его исчезновении и предоставлении всех документов для ознакомления. Но расследование постоянно продлевалось, а спустя 20 лет, в январе 2019 года Следственный комитет приостановил расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Захаренко «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».


«В случае его установления расследование будет незамедлительно возобновлено, о чем Вы будете уведомлены дополнительно», — говорится в уведомлении, которое получила семья экс-министра.

«Не знаем, что с ним делали после похищения: как и где над ним издевались, пытали»

Жена и дети Юрия Захаренко живут в Германии, где им предоставили политическое убежище. Как рассказывала «Народной Воле» дочь экс-министра Елена, 7 мая для семьи трагический день.

«В этот день моментально перевернулась вся наша жизнь. Мы знаем, когда был похищен отец, но не знаем, когда и как он умер. Не знаем, что с ним делали после похищения: как и где над ним издевались, пытали… А у нас ведь даже нет возможности на могилу сходить. Да и где она, эта могилка? Все же когда человек хоронит своего близкого, видит его в гробу, прощается с ним, через некоторое время сердце как-то успокаивается. А мы ведь не попрощались с отцом, он для нас между небом и землей…», — говорила в интервью дочь Елена Захаренко.

Мать экс-министра Ульяна Захаренко умерла в прошлом году, ей было 94 года. После исчезновения сына женщина осталась в Беларуси, жила в местечке Василевичи Речицкого района. Последние 19 лет женщина ждала информации о расследовании исчезновения сына, а через суд пыталась добиться признания сына умершим.



Расследование обстоятельств исчезновения опального генерала находится на контроле комитета ООН по правам человека. Британские дипломаты в Международный день жертв насильственных исчезновений обращаются к властям Беларуси с призывом завершить расследование исчезновений Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, Виктора Гончара и Юрия Захаренко.

Кроме того, в 2011 году Евросоюз ввел против Беларуси в отношении четверых белорусов, которых в Брюсселе подозревают в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов, эмбарго на поставку оружия. Каждый год это эмбарго продлевается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 мая 1999 года экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Их все больше: сколько предприятий не платят в срок зарплату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика