Мы помним. 20 лет назад был похищен Юрий Захаренко

tut.by . На тот момент ему было 47 лет, сообщает





Юрий Захаренко начинал свою карьеру следователем, возглавлял следственный отдел, до 1991 года был начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Затем — начальником Следственного управления, а после возглавлял Следственный комитет МВД Беларуси.





Сразу после избрания Лукашенко президентом был назначен на должность министра внутренних дел. В октябре 1995-го Лукашенко отправил Захаренко в отставку, а в апреле того же года бывший министр был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД якобы за грубые финансовые нарушения и упущения в работе.





Вскоре после этого Юрий Захаренко перешел на сторону оппозиции. В феврале 1998 года он возглавил комитет по безопасности в составе «теневого правительства». Весной 1999-го Захаренко активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей. 7 мая 1999 года он позвонил домой, сказал жене: «Скоро приду, грей ужин», но домой так и не вернулся.













После исчезновения Захаренко, 17 сентября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту его убийства по статье 101 УК (Умышленное убийство). За долгие годы официальное следствие так никуда не продвинулось.

В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский.

Впоследствии были обнародованы документы, в том числе рапорт заместителя министра внутренних дел Николая Лопатика, которые свидетельствовали, что с оппозиционными политиками и общественными деятелями расправился «эскадрон смерти». Приказы ему отдавало высшее руководство страны.

Международное сообщество считает, что к исчезновению Юрия Захаренко и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.

В октябре 2014 года семья Захаренко обратилась в Следственный комитет Беларуси с ходатайством о прекращении расследования по делу о его исчезновении и предоставлении всех документов для ознакомления. Но расследование постоянно продлевалось, а спустя 20 лет, в январе 2019 года Следственный комитет приостановил расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Захаренко «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».



«В случае его установления расследование будет незамедлительно возобновлено, о чем Вы будете уведомлены дополнительно», — говорится в уведомлении, которое получила семья экс-министра.

«Не знаем, что с ним делали после похищения: как и где над ним издевались, пытали»

Жена и дети Юрия Захаренко живут в Германии, где им предоставили политическое убежище. Как рассказывала «Народной Воле» дочь экс-министра Елена, 7 мая для семьи трагический день.

«В этот день моментально перевернулась вся наша жизнь. Мы знаем, когда был похищен отец, но не знаем, когда и как он умер. Не знаем, что с ним делали после похищения: как и где над ним издевались, пытали… А у нас ведь даже нет возможности на могилу сходить. Да и где она, эта могилка? Все же когда человек хоронит своего близкого, видит его в гробу, прощается с ним, через некоторое время сердце как-то успокаивается. А мы ведь не попрощались с отцом, он для нас между небом и землей…», — говорила в интервью дочь Елена Захаренко.

Мать экс-министра Ульяна Захаренко умерла в прошлом году, ей было 94 года. После исчезновения сына женщина осталась в Беларуси, жила в местечке Василевичи Речицкого района. Последние 19 лет женщина ждала информации о расследовании исчезновения сына, а через суд пыталась добиться признания сына умершим.









