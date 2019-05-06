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Их все больше: сколько предприятий не платят в срок зарплату

07.05.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси продолжает расти число предприятий, на которых возникают проблемы с выплатой зарплат.

По данным Департамента госинспекции труда, в марте у 285 предприятий и индивидуальных предпринимателей проверяющие нашли нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении. Для сравнения: в ноябре прошлого года их было 228, пишет "Солидарность".

Больше всего проблемных предприятий оказалось в Витебской области — у 125. Наименьшие проблемы с выплатой зарплаты обнаружено на предприятиях Гродненской — всего 14.


В числе этих предприятий оказались в том числе Гроднооблсельстрой, Лидская обувная фабрика, Островецкая МПМК-158, Фабрика головных уборов «Людмила», строительное управление № 69 ОАО «Минскпромстрой», Любанский льнозавод, Толочинский райагросервис, Ивацевичский военный лесхоз.


При этом у 23 организаций нашли в марте нарушения в выплате зарплат ниже минимальной.

 
 
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В Беларуси продолжает расти число предприятий, на которых возникают проблемы с выплатой зарплат.
 
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