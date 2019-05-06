ДТП с белорусскими туристами: Полиция задержала председателя федерации рафтинга Прикарпатья

Источник материала: Tut.by

Украинская полиция задержала председателя общественной организации федерации рафтинга Прикарпатья, которая разрешила перевозку белорусских туристов грузовиком, упавшем накануне с обрыва. Об этом «Украинской правде» сообщил 7 мая пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.



Фото: Поліція Івано-Франківської області / facebook.com

«52-летнего руководитель ОО „Федерация рафтинга Прикарпатья“ задержан. Начато досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации», — сказал Тракало.

Он также рассказал, что 8 мая суд рассмотрит меру пресечения водителю грузовика.

Напомним, 6 мая в Ивано-Франковской области грузовой автомобиль «ГАЗ-66», перевозивший 23 белорусских туриста, упал с 40-метрового обрыва в реку . В полиции сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медэкспертиза. В результате ДТП погибли три белоруса, 10 человек госпитализированы. Сегодня, 7 мая часть пострадавших перевели в Ивано-Франковскую центральную больницу.