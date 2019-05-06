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ДТП с белорусскими туристами: Полиция задержала председателя федерации рафтинга Прикарпатья
Источник материала: Tut.by
Украинская полиция задержала председателя общественной организации федерации рафтинга Прикарпатья, которая разрешила перевозку белорусских туристов грузовиком, упавшем накануне с обрыва. Об этом
«52-летнего руководитель ОО „Федерация рафтинга Прикарпатья“ задержан. Начато досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации», — сказал Тракало.
Он также рассказал, что 8 мая суд рассмотрит меру пресечения водителю грузовика.
Напомним, 6 мая в Ивано-Франковской области грузовой автомобиль «ГАЗ-66», перевозивший 23 белорусских туриста,
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Начато досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их...
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