Источник материала: Tut.by

Сегодня белорусы по всей стране вспоминают умерших. Радуницу, официальный государственный праздник, отмечают во второй вторник после православной Пасхи. Накануне этого дня TUT.BY прогулялся по двум известным минским кладбищам — Военному и Восточному, — чтобы посмотреть, как выглядят могилы известных белорусов. Здесь Купала и Колас, Короткевич, Мележ, Быков и совсем недавние захоронения — Тиханович, Гарбук, Кириченко.





Военное кладбище

Где: Минск, ул. Козлова, 11. Когда открыто: 1895 год. Кто захоронен: государственные, военные, научные деятели, представители творческой интеллигенции. Среди самых известных — Якуб Колас, Янка Купала, Кузьма Черный, Александр Червяков.

Погибший в 1942 году Янка Купала первоначально был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. И только спустя 20 лет, в 1962 году, его останки перенесли на Военное кладбище в Минске. К этому моменту здесь был похоронен Якуб Колас и мать Купалы Бенигна Луцевич. Здесь же рядом с мужем похоронена супруга Купалы — Владислава Луцевич.









Памятник, который сегодня венчает захоронение поэта, появился в 1971 году, его авторы — известные белорусские скульпторы Анатолий Аникейчик и Андрей Заспицкий.

Над памятником Якубу Коласу трудились скульпторы Владимир Ананько и Николай Яковенко. Фигура писателя появилась на могиле в 1970 году, спустя 14 лет после его смерти.





Здесь же, на Военном, похоронен писатель и драматург Кузьма Черный.





Среди остальных памятников выделяется надгробие Нестора Соколовского, композитора, автора музыки Государственного гимна Белорусской ССР и современного Гимна Беларуси («Мы, беларусы»). Памятник был установлен по заказу Союза композиторов, сверху — пышноволосая бородатая фигура мужчины, на самом надгробии — отлитый портрет самого композитора.





Восточное кладбище

Где: Минск, пр-т Независимости, 161. Когда открыто: 1952 год. Кто захоронен: первые лица БССР, а также выдающиеся деятели науки и культуры.

Недалеко от входа, справа от центральной аллеи, — мемориалы крупнейших государственных деятелей БССР, самый заметный из которых — Петру Машерову. Политика похоронили 8 октября 1980 года, а спустя четыре года установили памятник. Автор скульптурной композиции — уже упомянутый выше Анатолий Аникейчик.





На Восточном кладбище можно встретить имена всех самых известных героев со страниц учебников белорусской литературы.

Так, здесь захоронены драматург Андрей Макаенок, писатели Иван Мележ, Иван Шамякин, Михась Лыньков (скульптура авторства Аникейчика), Пятрусь Бровка, Янка Мавр, поэты Петр Глебка, Пимен Панченко, Аркадий Кулешов, знаменитый баснописец Кондрат Крапива.





































Более скромные надгробия, которые можно не сразу заметить, у двух не менее известных классиков — Владимира Короткевича и Василя Быкова. На могиле последнего — огромный валун серого гранита, привезенный из Финляндии . На камне золотом выбит автограф писателя, даты его рождения и смерти. На обратной стороне валуна — табличка с текстом на финском и белорусском языках: «Василю Быкову от города Хельсинки».









Строгая скульптура женщины с ангельскими крыльями венчает могилу поэтессы Евгении Янищиц.





Помимо литераторов, на Восточном кладбище похоронены и выдающиеся деятели белорусского кино. Погибшие с разницей в один год отец и сын Еременко увековечены единым памятником.





Еще одна композиция с женщиной с ангельскими крыльями — на могиле известного режиссера Виктора Турова, автора фильмов «Люди на болоте», «Переправа», «Я родом из детства».





Коллега Турова, кинорежиссер Михаил Пташук, автор бессмертных картин «Знак беды», «В августе 44-го» и «Черный замок Ольшанский», отмечен памятником из черного гранита. Крест в центре, бронзовый барельеф слева, простая надпись на белорусском языке справа: «Мiхаiл Пташук, кiнарэжысер, народны артыст Беларусi».





Примечательный памятник — у Стефании Станюты, легенды белорусского кино, актрисы и прабабушки известной гимнастки. Автор скульптуры — Владимир Слободчиков.





На надгробии скульптора Владимира Жбанова — уменьшенная копия его работы «Незнакомка», которую хорошо знают минчане, хоть раз проходившие по Михайловскому скверу. А вот надгробие другого белорусского скульптора — выдающегося Заира Азгура — осталось без скульптурной группы. Лишь скромный лавровый венок на плите — как символ таланта и признания.





Не пройти мимо и внушительной композиции на могиле главного белорусского песняра Владимира Мулявина. Семитонный монумент, выполненный из черного карельского гранита, появился здесь в 2006 году. Памятник Мулявину долго не находил своего автора, объявляли даже республиканский конкурс, но ни одна из предложенных работ не понравилась тогда вдове музыканта. В результате над композицией трудился скульптор Александр Кострюков, он же автор памятника Мулявину, открытого в сквере за филармонией.





Совсем рядом с Мулявиным — могила белорусского хоккеиста Руслана Салея, погибшего в авиакатастрофе под Ярославлем вместе со всей командой «Локомотива». Памятник открыли через год после гибели спортсмена.





Рядом с Мулявиным и Салеем памятник другому не менее известному белорусу — автору каноничной «Партизанской мадонны» художнику Михаилу Савицкому. Авторы скульптуры — Андрей Заспицкий и архитектор Валерий Митрофанов.





Символическое надгробие у мэра Минска Михаила Павлова. На табличке — барельеф с несколькими знаковыми сооружениями города, которые появились при нем: здесь Ратуша на площади Свободы и Всехсвятская церковь на Калиновского.





Памятник народному артисту СССР Ростиславу Янковскому открыли зимой 2017-го года. Автор скульптуры Николай Байрачный изобразил актера в образе Кароля Станислава Радзивилла по прозвищу «Пане Коханку». Это была одна из последних ролей Янковского в Национальном драматическом театре имени Максима Горького (спектакль «Пане Коханку» по пьесе Андрея Курейчика), на сцене которого он играл с 1957 года до самой смерти. По информации газеты «Народная воля», на памятник ушло 400 килограммов бронзы, он обошелся в 30 тысяч долларов США. Половину суммы оплатили родственники Янковского, половину — государство.





Один из недавних памятников — Александру Тихановичу, умершему 28 января 2017-го года. Памятник был освящен в годовщину смерти музыканта — в январе 2019-го.





И совсем свежие еще могилы актеров Николая Кириченко, который ушел из жизни в августе прошлого года, и Геннадия Гарбука, которого не стало в феврале 2018-го.









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