ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу

07.05.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий выступили 6 мая, в понедельник, с последним словом на заседании в Пресненском суде Москвы, где рассматривается их дело, сообщает РБК.


Слева направо: Александр Кокорин, Александр Протасовицкий​​​​​​, Павел Мамаев. Фото: Reuters

Александр Кокорин в своем выступлении сказал, что хотел бы извиниться перед обществом, своей футбольной командой (он выступает за «Зенит») и тренерским составом, а также перед родителями.

«Время, которое мы провели в СИЗО <…> стало для нас уроком на всю жизнь. Было о чем подумать», — отметил Кокорин. «Хотелось бы вас по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать нам возможность вернуться в семью и вновь заниматься любимым делом», — добавил он.

«Безусловно, раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшим и своей семье — она пострадала больше, чем я, — сказал Павел Мамаев. — Считаю, что наказание, которое мы уже отбыли в СИЗО, заслуженное, оспаривать его я не буду, наверное, стоит им и ограничиться». «Хотелось бы вернуться в большой спорт, и чем быстрее мы это сделаем, тем более это реально, потому что нахождение в СИЗО нас каждый день удаляет от этой цели. А это единственное, что мы умеем делать на профессиональном уровне», — добавил он.

«Я раскаялся на следующий день [после драк], когда увидел родителей, потому что мы их подвели. <…> Я 40 книжек прочитал в СИЗО, я в жизни столько не читал. И судеб много узнал. Это все-таки не наше место. Я не думаю, что мы такие уж преступники», — сказал в своем последнем слове Кирилл Кокорин, добавив, что он и его друзья готовы нести ответственность за то, что сделали.

«Я уже семь месяцев провел в СИЗО, а запрашивают мне семнадцать. Семнадцать месяцев за два удара, ну я ж не Майк Тайсон, — сказал в своем выступлении перед судом Александр Протасовицкий. — За каждый нанесенный удар мы извинились, безусловно, раскаялись. <…> Этот срок повлиял на жизнь каждого из нас <…> и послужит хорошим уроком как нам, так и тем, кто равнялся на нас, смотрел на нас, мальчишек, которые могли нам подражать».

В понедельник в суде прошли прения сторон, во время которых прокурор Светлана Тарасова попросила суд назначить Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима, а Павлу Мамаеву и футболисту-любителю Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев заключения.

Сторона обвинения просит назначить футболисту Александру Кокорину и Павлу Мамаеву реальные сроки наказания. Кокорину — полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев колонии. Приговор будет оглашен 8 мая.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2018 года после двух драк с участием футболистов и их друзей. Одна потасовка произошла у гостиницы «Пекин», вторая — в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В этих драках пострадали водитель одной из телеведущих «Первого канала», белорус Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор научного центра НАМИ Сергей Гайсин.

Рассмотрение дела по существу, к которому суд приступил 9 апреля, заняло меньше месяца.

Мамаеву и Протасовицкому предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве, Александру Кокорину вменяется хулиганство и два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия, его брату — два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Защита во время прений просила суд оправдать футболистов по обвинению в хулиганстве и тех эпизодах, по которым они не признают вину, а также назначить им наказание, не связанное с реальным лишением свободы, смягчив квалификацию по эпизодам, по которым они вину признали.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемые в хулиганстве футболисты, обращаясь к суду, попросили не лишать их свободы и дать возможность вернуться в большой футбол.
 
Новости дня
Новости разные
 
В сердце и в «Памяти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика