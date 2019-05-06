В сердце и в «Памяти»

Источник материала: Вороновская газета





В семье Себенковых из д. Бастуны своя история Победы. Она связана с военным прошлым отца, дедушки, прадедушки Адама Юзефовича Вейкутя. У родственника-ветерана было два судьбоносных случая. Один — счастливый, сохранивший жизнь солдату на войне, другой — трагический, лишивший ее в мирное время.

— На войну отец ушел из родительского дома в августе 1944-го, ему было 23 года.

Вернулся в родные Шнуровичи через год. Воевал в составе 2-й армии, 9-й стрелковой дивизии Войска Польского. Был сначала стрелком, затем командовал взводом, — рассказывает дочь Евгения Себенкова. — При форсировании реки Одер отец был контужен и ранен. Остался лежать на поле боя, устланном телами солдат. Оказалось, в нескольких метрах от него находится и раненый генерал. Отца приняли за его адъютанта, вместе и увезли в госпиталь в Варшаву. Он всегда считал, что эта случайность тогда спасла ему жизнь.







— Шрам от ранения на спине дедушка называл пожизненной меткой, — подключается к разговору внучка Светлана Скорина. — При нем остался еще один военный трофей — фронтовая ложка. Нам, внукам, он тоже разрешал ею пользоваться. Дедушки нет уже 19 лет, а она все это время хранится дома у моей мамы.

— Отец никогда не любил говорить о войне. Кроме эпизода с ранением, ничего и не знаем. Видно, тяжело давались ему эти воспоминания, которые он глубоко прятал. Мы особо и не расспрашивали. А теперь вот, думаю, надо было. Отец по жизни был компанейским человеком, отличным танцором. Мы с двумя сестрами и братом росли в трудолюбивой семье, родители наши были отзывчивыми людьми, радушными хозяевами. Они прожили вместе 50 лет. Даже родились в один день, только с разницей в девять лет. И чуть не умерли в один день, — Евгения Адамовна делает паузу. Трагические события бередят душу даже спустя многие годы. — Но мама каким-то чудом смогла покинуть горящий дом. Отца похоронили, а ее еще долго лечили, выхаживали.

Возможно, многие жители района помнят тот резонансный случай почти 20-летней давности, когда в дом к Вейкутям ночью проникли преступники, обокрали хозяев, сильно избили и подожгли дом. Пожар принес много горя родным. От родительского дома ничего не осталось. Фотографию отца-ветерана сумели восстановить со снимка, когда-то отданного в музейную комнату Трокельского УПК. Она есть и в книге «Память», которая хранится в домашней библиотеке Е.А. Себенковой.







В этой семье благодарная память и боль неразрывно связаны с именем солдата Победы, нашего земляка Адама Юзефовича Вейкутя.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.