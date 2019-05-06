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С Днем радио, телевидения и связи! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов
07.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем радио, телевидения и связи.
Изобретение радио явилось началом новой эры в сфере информации. Прогрессивные способы связи привели к поистине революционным преобразованиям в человеческом сознании.
Сегодня мир переживает новую революцию в сфере коммуникации, связанную с техническим прогрессом. В ногу со временем развиваются средства связи, радио и телевидение на Гродненщине. Это обеспечивается высоким профессионализмом инженерных работников, занятых в этой высокотехнологичной сфере, талантом и творческим поиском телевизионных и радиожурналистов.
Желаем вам крепкого здоровья, новых творческих удач, счастья и благополучия.
Областной и Гродненский городской исполнительные комитеты
Областной и Гродненский городской Советы депутатов
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С Днем радио, телевидения и связи! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днем радио, телевидения и связи. Изобретение радио явилось началом новой эры в сфере информации. Прогрессивные...
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