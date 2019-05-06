С Днем радио, телевидения и связи! Поздравление Гродненского областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, Гродненского областного и Гродненского городского Советов депутатов

Источник материала: Вороновская газета





Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днем радио, телевидения и связи.

Изобретение радио явилось началом новой эры в сфере информации. Прогрессивные способы связи привели к поистине революционным преобразованиям в человеческом сознании.

Сегодня мир переживает новую революцию в сфере коммуникации, связанную с техническим прогрессом. В ногу со временем развиваются средства связи, радио и телевидение на Гродненщине. Это обеспечивается высоким профессионализмом инженерных работников, занятых в этой высокотехнологичной сфере, талантом и творческим поиском телевизионных и радиожурналистов.

Желаем вам крепкого здоровья, новых творческих удач, счастья и благополучия.

Областной и Гродненский городской исполнительные комитеты

Областной и Гродненский городской Советы депутатов

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