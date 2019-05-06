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С Днем радио, телевидения и связи!

07.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С Днем радио, телевидения и связи!

Уважаемые работники радио и связи!

Примите самые искренние поздравления

с профессиональным праздником!

Современный мир нельзя представить без информации. Мобильная связь, Интернет, цифровые технологии, спутниковое телевидение уверенно вошли в нашу жизнь, сделали ее интересной и насыщенной. Поступательное движение к поставленным целям требует от каждого из вас дополнительных ежедневных усилий и концентрации внимания, гибкости в поиске новых подходов к решению государственных задач.

Выражаем благодарность за ваш бескорыстный труд, высокий профес-сионализм и преданность. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, новых профессиональных успехов, мира и благополучия.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники радио и связи! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Современный мир нельзя представить без информации....
 
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