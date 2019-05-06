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В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

07.05.2019 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Накануне Дня печати в Витебском облисполкоме прошло награждение победителей и лауреатов областного конкурса печатных средств массовой информации на премию имени Ф.Скорины и электронных – на премию «Витязь».

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

Предваряя церемонию, председатель облисполкома Николай Шерстнёв заострил внимание на том, что современное общество невозможно представить без коммуникаций, формирующих информационное пространство.

– Средства массовой информации участвуют в создании социального настроения людей, формировании имиджа области в масштабах страны. Решение данных задач требует добросовестного отношения к делу. Позиция журналистов должна заключаться в том, чтобы не скрывать недостатки, а выявлять их, отражать причины и пути решения, – подчеркнул глава области, отметив при этом, что так работают ряд изданий, в том числе и «Витебские вести».

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

Журналисты, считает Николай Шерстнёв, должны не только выступать иллюстраторами жизни, но и заглядывать в глубину происходящих явлений. Слово – великое оружие и бесценное лекарство, которое может, как погубить, так и вылечить.

Награды журналистским коллективам и особо отличившимся за год авторам учреждены в конце 2014 года и вручаются уже пятый раз. Лидерами в творческом соревновании на премию имени Франциска Скорины в этом году стали витебские городские газеты «Витьбичи» и «Вечерний Витебск», а также районная – «Миорские новости».

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

Отдельно отмечены творческие проекты журналистов «Браславской звезды» и собственных корреспондентов республиканских СМИ, информационных агентств по Витебской области – Анны Наумовой («Беларусь сегодня») и Анастасии Аласании («Столичное телевидение).

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

Лучшим фоторепортером стал Денис Лещик («Новополоцк сегодня»), лучшим молодым журналистом Мария Санько (Бешенковичская районная газета «Зара»).

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

Названы также лауреаты премии электронных СМИ «Витязь». Ими в разных номинациях стали Телерадиокомпания «Витебск», «Поставское местное радио» и «Поставы ТВ», «Чашникское районное радио», интернет-ресурс газеты «Родныя вытокі» и программы радиовещания Докшицкого района.

В Витебске наградили победителей областного конкурса СМИ. Лучший интернет-ресурс – в Докшицах!

Почетные грамоты облисполкома и благодарности главы области получили работники типографии, почты и связи.

Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА

Источник: «Витебские вести»

 
Теги: Витебск
 
 
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Накануне Дня печати в Витебском облисполкоме прошло награждение победителей и лауреатов областного конкурса печатных средств массовой информации на премию...
 
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