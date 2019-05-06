|
В Нью-Йорке прошёл главный бал костюмов Met Gala. Посмотрите, в каком безумии туда пришли гости
Источник материала: KYKY>
Вчера, 6 мая, в Нью-Йорке прошло одно из самых громких событий в мире моды – Met Gala 2019. Оно состоялось в Метрополитен-музее, и по традиции мероприятие открыло двери для таких всемирно известных персон, как Леди Гага, Джаред Лето, Гарри Стайлс, Кайли Дженнер, Бенедикт Камбербэтч и других.
Для справки: В 1948 году бал Института костюма
Посмотрите, во что рядились селебрити в этом году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)