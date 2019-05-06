В Нью-Йорке прошёл главный бал костюмов Met Gala. Посмотрите, в каком безумии туда пришли гости

Источник материала: KYKY

Вчера, 6 мая, в Нью-Йорке прошло одно из самых громких событий в мире моды – Met Gala 2019. Оно состоялось в Метрополитен-музее, и по традиции мероприятие открыло двери для таких всемирно известных персон, как Леди Гага, Джаред Лето, Гарри Стайлс, Кайли Дженнер, Бенедикт Камбербэтч и других.

Для справки: В 1948 году бал Института костюма основал публицист Элеонор Ламберт, чтобы собраться средства для индустрии. А в современной интерпретации известные всему миру деятели искусства собираются вместе, чтобы выручить деньги для фонда Института костюма. В этом году выставка получила название «Кэмп: заметки о моде» – отсылка к эссе философа Сьюзен Зонтаг «О Кэмпе» 1964 года. Если вкратце: гости должны были прийти в причудливых и безумных костюмах, граничащих с высокой модой и вульгарностью. Многие из них в скором времени станут расхожими мемами, но «вау»-эффект зрителям был обеспечен.

Посмотрите, во что рядились селебрити в этом году.