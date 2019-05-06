IT-консультанта Глеба Рубанова задержали за репост в соцсетях

Источник материала: KYKY

Сегодня ночью, с 6 на 7 мая, задержали на трое суток IT-консультанта Глеба Рубанова, отца нашего бильд-редактора Влада Рубанова. Причина: репост в социальны сетях, передает «Новы час». Предполагают, что он участвовал во флешмобе #яэкстрэміст.

Для справки: Флешмоб #яэкстрэміст запустил анархист и журналист Николай Дедок. Его участники выкладывают в соцсети свои фотографии с материалами из Республиканского списка экстремистских материалов и помечают публикации соответствующим хэштегом.

О том, как задерживали Глеба, рассказала его жена Анастасия в Facebook: «Толькі што. Сярод ночы ў 4:30 званок на гарадскі. Нехта прадстаўляецца ўчастковым, паведамляе, што нейкі неадэкват граміў машыны ў двары, наш сітраен пашкоджаны і Hleb Rubanau трэба выйсці ў двор, каб праверыць пашкоджанні. Там высвятляецца, што з машынай ўсё ў парадку, але Глеба вельмі хочуць бачыць у Савецкім РУУС – верагодна, па справе, звязанай з флешмобам Mikola Dziadok. Павезлі яго туды зараз на грамадзянскай машыне.

UPD. Глеб кажа, што па размовах ментоў у машыне ў яго склалася ўражанне, што яго хочуць затрымаць да суда. То-бок, на ўсе выходныя. У мяне няма цэнзурных слоў...

UPD. Глеб пацвердзіў, што яго затрымліваюць на трое сутак».

Отметим, что 21 марта Глебу позвонил участковый, который настаивал на немедленном разговоре насчет флешмоба #яэкстрэміст. Рубанов предложил перенести встречу на более удобное для него время, но участковый сказал, что оттягивать некуда: истекает срок проверки по делу, возбужденному 14 марта. Глеб от встречи отказался.

Фото обложки: facebook.com/hleb.rubanau.