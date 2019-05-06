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IT-консультанта Глеба Рубанова задержали за репост в соцсетях
Источник материала: KYKY>
Сегодня ночью, с 6 на 7 мая, задержали на трое суток IT-консультанта Глеба Рубанова, отца нашего бильд-редактора Влада Рубанова. Причина: репост в социальны сетях,
Для справки: Флешмоб #яэкстрэміст запустил анархист и журналист Николай Дедок. Его участники выкладывают в соцсети свои фотографии с материалами из Республиканского списка экстремистских материалов и помечают публикации соответствующим хэштегом.
О том, как задерживали Глеба,
UPD. Глеб кажа, што па размовах ментоў у машыне ў яго склалася ўражанне, што яго хочуць затрымаць да суда. То-бок, на ўсе выходныя. У мяне няма цэнзурных слоў...
UPD. Глеб пацвердзіў, што яго затрымліваюць на трое сутак».
Отметим, что 21 марта Глебу позвонил участковый, который настаивал на немедленном разговоре насчет флешмоба #яэкстрэміст. Рубанов предложил перенести встречу на более удобное для него время, но участковый сказал, что оттягивать некуда: истекает срок проверки по делу, возбужденному 14 марта. Глеб от встречи отказался.
Фото обложки: facebook.com/hleb.rubanau.
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Сегодня ночью, с 6 на 7 мая, задержали на трое суток IT-консультанта Глеба Рубанова, отца нашего бильд-редактора Влада Рубанова. Причина: репост в социальны сетях,...
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