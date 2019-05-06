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Болбой оригинально отпраздновал гол «Городеи» в ворота БАТЭ
Источник материала: Партизан
Гол Лебедева принес «Городее» победу над чемпионами Беларуси.
Болбой оригинально отпраздновал гол хавбека "Городеи" Дмитрия Лебедева в ворота БАТЭ в матче 6-го тура высшей лиги, сообщает
Парень, который располагался за воротами, выбежал на поле и сделал разворот в прыжке. Гол Лебедева принес "сахарникам" победу над чемпионами Беларуси.
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Гол Лебедева принес «Городее» победу над чемпионами Беларуси.
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