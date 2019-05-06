"Вспомните, кому вы служите": Николай Автухович обратился к силовикам

"Еврорадио" . Автухович напомнил, что участвовал в боевых действиях в Афганистане, "создал свой бизнес, боролся с коррупцией и был отправлен за это в тюрьму на восемь с половиной лет", передает





Он напомнил, что силовики обязаны защищать интересы народа и государства, а не режима. Ситуацию в стране он охарактеризовал как "истощение экономики, обнищание народа и деградация всех сфер социальной жизни — от образования и здравоохранения до пенсионной системы".





Автухович заявил, что Александр Лукашенко "и его сообщники" держат власть незаконными методами. "Вас часто вынуждают нарушать Закон, совершать должностные преступления. Такое не раз было и в других странах. Достаточно вспомнить опыт фашистской Германии, а также уничтожение населения своей страны органами НКВД. Вы все прекрасно помните, к чему это привело. У вас есть возможность отказаться от выполнения заведомо преступных приказов. Рано или поздно этот выбор придётся сделать", — призывает он. Активист говорит, что он документирует случаи, когда силовики выполняют преступные приказы.





Также Автухович заявил, что имеет план по восстановлению законности и справедливости в стране. Реализовать этот план он предполагает вместе со своей командой.









"Силовиков, которые будут брошены на моё задержание, предупреждаю, что готов защищать себя любыми доступными мне способами. Призываю вас помнить о своей офицерской чести и долге, вспомнить о том, кому вы служите. Вы должны служить только белорусскому народу и никому больше!" — пишет он.





Активист призывает силовиков поддержать требования народа или просто не выполнять преступные приказы.





Ранее Автухович опубликовал открытое обращение к Александру Лукашенко с требованием уйти в отставку в течение 30 дней.