Генсек НАТО предостерег союзников от введения санкций друг против друга

rbc . Столтенберг пояснил, что NATO хотела бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга, пишет





«Турция является важным союзником НАТО, и альянс высоко ее ценит. Союзники по НАТО поддерживают Турцию, поскольку она сталкивается с серьезными проблемами в области безопасности», – заявил Столтенберг во время пресс-конференции.





Генсек альянса, уточнил, что NATO помогает защитить Турцию с помощью систем ПВО и ПРО и усиленного патрулирования самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.





«За прошедшие годы НАТО инвестировало более $5 млрд в военные объекты в Турции», – напомнил Столтенберг



