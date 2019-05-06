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Генсек НАТО предостерег союзников от введения санкций друг против друга

07.05.2019 12:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генсек NATO Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность планами Турции по размещению российских систем противоракетной обороны С-400. Заявления прозвучало на пресс-конференции в Анкаре после встречи с министром внешних дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Reuters.

Столтенберг пояснил, что NATO хотела бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга, пишет rbc.

«Турция является важным союзником НАТО, и альянс высоко ее ценит. Союзники по НАТО поддерживают Турцию, поскольку она сталкивается с серьезными проблемами в области безопасности», – заявил Столтенберг во время пресс-конференции.

Генсек альянса, уточнил, что NATO помогает защитить Турцию с помощью систем ПВО и ПРО и усиленного патрулирования самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.

«За прошедшие годы НАТО инвестировало более $5 млрд в военные объекты в Турции», – напомнил Столтенберг


 
 
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Генсек NATO Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность планами Турции по размещению российских систем противоракетной обороны С-400. Заявления прозвучало на...
 
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