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Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

07.05.2019 11:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующий президент Украины Петр Порошенко, вызванный для дачи показаний в генеральную прокуратуру страны, не явился на допрос.

Об этом журналистам заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет "Интерфакс".

Допрос должен был состояться в 10:00 7 мая. «К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения», — цитирует слова представителя прокуратуры «Интерфакс».

Назначенный допрос был вторым по счету в рамках расследования «уголовных дел о преступлениях против участников Евромайдана». В предыдущий раз Порошенко допрашивали в ноябре 2016 года. Он отказался подписывать протокол допроса.

 
 
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Действующий президент Украины Петр Порошенко, вызванный для дачи показаний в генеральную прокуратуру страны, не явился на допрос.
 
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