Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

"Интерфакс" . Об этом журналистам заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет





Допрос должен был состояться в 10:00 7 мая. «К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения», — цитирует слова представителя прокуратуры «Интерфакс».





Назначенный допрос был вторым по счету в рамках расследования «уголовных дел о преступлениях против участников Евромайдана». В предыдущий раз Порошенко допрашивали в ноябре 2016 года. Он отказался подписывать протокол допроса.