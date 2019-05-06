Тысячи чехов вышли на антиправительственный протест

"Европейская правда" со ссылкой на Reuters. Об этом сообщаетсо ссылкой на Reuters.





На прошлой неделе министром юстиции была назначена Мария Бенешова. Протестующие обеспокоены тем, что она будет пытаться защитить премьер-министра Андрея Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.





В 2008 году семья Бабиша выкупила старинное поместье, которое решила переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.





В докладе Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) говорится, что ложные и неполные данные были предоставлены в заявке на получение гранта ЕС на гостинично-конференционный комплекс "Гнездо аиста".







