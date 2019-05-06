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Тысячи чехов вышли на антиправительственный протест

07.05.2019 10:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тысячи чехов снова заполнили центр Праги и других городов, протестуя против назначения нового министра юстиции, который, по их словам, может вмешаться в уголовное дело с участием премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе министром юстиции была назначена Мария Бенешова. Протестующие обеспокоены тем, что она будет пытаться защитить премьер-министра Андрея Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинное поместье, которое решила переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

В докладе Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) говорится, что ложные и неполные данные были предоставлены в заявке на получение гранта ЕС на гостинично-конференционный комплекс "Гнездо аиста".


Бабиш отвергает обвинения и называет дело политически мотивированным. Он сказал, что назначение Бенешовой не является угрозой для системы правосудия.

Протест в понедельник был больше, чем неделю назад. Организаторы оценили, что менее 20 тысяч человек заполнили Староместскую площадь Праги. Полиция не давала официальных оценок.

Протестующие призвали к независимой системе правосудия, требовали отставки Бенешовой.

Тысячи людей собрались в Брно, втором по величине городе страны, и в Остраве.

 
 
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Тысячи чехов снова заполнили центр Праги и других городов, протестуя против назначения нового министра юстиции, который, по их словам, может вмешаться в уголовное...
 
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