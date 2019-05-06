Шок, блеск, красота. Самые эпатажные выходы на балу Института костюма

Источник материала: Ежедневник



фото: lenta.ru

6 мая прошло одно из главных модных светских событий сезона в Нью-Йорке — Met Gala, бал Института костюма музея Метрополитен. Тема бала — стиль camp.

Ничего общего ни с табором, ни с военным лагерем или стоянкой индейского племени (так буквально переводится camp) тема Met Gala 2019 и выставки не имеет, пишет Лента.ру . На эстетском сленге прошлого века и в программном эссе Сьюзан Зонтаг «Заметки о кэмпе» это слово означало «утрированные, аффектированные жесты и действия с целью создать характерный образ персонажа». Нечто среднее между актерским мастерством как таковым, эстрадой и эксцентрикой. Приветствуется гротеск и манерность, доходящая до карикатурности. Характерный пример camp — то, чем занимался на сцене русский певец Вертинский. Важная часть camp — подбор костюма, макияжа и аксессуаров. И именно об этом — и бал, хозяйкой которого стала Анна Винтур, главная редактрисса американского Vogue (она появилась в платье, созданном Карлом Лагерфельдом незадолго до смерти), и открываемая им выставка.

В XXI веке одним из порождений camp стал популярный у японской (да и у западной тоже) молодежи косплей. Однако классический camp сложнее: в отличие от «косплейщика», «кэмпер» не ставит своей задачей полностью мимикрировать под выбранного героя: он переодевается, но остается собой, подчеркивая не только «характерный образ персонажа», но и свои собственные яркие черты. Кэмперы обожают травести-образы, забавные и впечатляющие одновременно, и ироничные отсылки к гей-культуре.

Проходя по дорожке, Леди Гага постепенно избавилась и от верхнего наряда, и от бывшего под ним платья-футляра, и от соблазнительного корсета, оставшись лишь в черном белье, колготках в сеточку и туфлях на шпильках и платформе «а-ля Пляс Пигаль». И в бриллиантах Tiffany & Co.









Ким Кардашьян не затруднялась, в отличие от Леди Гаги, артистическим стриптизом и сразу явилась в Институт костюма практически голой. Точнее, в почти прозрачном платье Thierry Mugler из газа телесного цвета с блестками, не скрывающем ни сантиметра ее роскошных форм. Можно сказать, она создала собственный образ из Instagram. Телезвезду сопровождал муж Канье Уэст. В черном с ног до головы он выглядел как охранник, в котором его почти обнаженная супруга явно нуждалась.





Костюм Кэтти Перри стал не столько кэмперским, сколько маскарадным. Креативный директор дома Moschino Джереми Скотт одел ее классической французской люстрой-шандельером со светящимися свечками.





Белла Хадид тоже прибегла к услугам Джереми Скотта. Ее наряд — облегающее платье на бретелях — изобиловал китчевыми цветными стразами и откровенными вырезами. Сам Скотт оделся в идентично декорированный костюм: они с Хадид стали самой в прямом смысле сверкающей парой вечера.

Сестры Кайли и Кендалл Дженнер оделись райскими птицами — или героинями парижских кабаре — в цветных перьях от Versace.





Оригинала Билли Портера вынесли на носилках, как древнеегипетский золотой саркофаг, шестеро мускулистых «рабов».





После «выноса» актер вспохнул с носилок, расправив расшитые золотыми пайетками крылья.





Жанель Моне выбрала платье Christian Sirano со скульптурной юбкой и моргающим глазом на корсаже, похожее на картину Пикассо (второй глаз украшал клатч певицы). На голове Жанель возвышалась конструкция из трех черных шляп с круглой тульей в мексиканском стиле.





Над костюмом Эмили Ратаковски поработал Dundas. Полупрозрачный наряд а-ля Древний Египет с пересекающимися на груди полосами ткани сложно назвать платьем, поскольку он почти ничего не скрывает. Головной убор с крыльями придал образу модели нечто эльфийское.

Дженнифер Лопес в струящемся платье Versace выглядела как звезда «ревущих 1930-х» — сходство усиливал характерный головной убор из стекляруса.

Актер и музыкант Эзра Миллер оделся в украшенный стразами костюм Burberry by Riccardo Tisci с косым подолом, напоминающим шлейф платья. Но не это было главным в придуманном им образе. Когда Эзра отвел от лица маску, выполненную с портретной точностью, зрители увидели, что актер превратился в сюрреалистического персонажа Дали: корейская визажистка Мими Чой в своем фирменном стиле нарисовала на лбу и щеках Миллера пять «дополнительных» глаз с накладными ресницами. Петлицу костюма украшала брошь Tiffany & Co.





Явление Джареда Лето в красном, как у католического кардинала, облачении от Gucci и с собственной восковой головой в руках (как на эпохальном показе этого модного дома) произвело фурор — хотя ряса, конечно, органичней смотрелась бы на прошлогоднем балу Met Gala.

Звезда «Игры Престолов» Софи Тернер оделась в Louis Vuitton. Костюм гармонировал с нарядом ее спутника Джо Джонаса и вызывал ассоциации с компьютерными играми 1980-х.

Лили Коллинз выбрала напоминающее стиль baby doll платье от Giambattista Valli и прическу в том же шестидесятническом стиле: плотный валик-начес и повязку в тон платью. Для солидности (или, напротив, насмешки над солидностью) у платья был длиннейший шлейф с оборками, а на шее актрисы красовались безумно дорогие изумруды Cartier в пышном бриллиантовом обрамлении.

Стеганое алое платье певицы Карди Би было таким массивным, что шлейф тащили несколько человек. Судя по всему, исполнительница хотела изобразить райскую птицу, но перестаралась.





Певица Зендая устроила из своего появления настоящее мультипликационное представление, явившись в образе Золушки от Tommy Hilfiger. После того, как стилист Лоу Роач, изображавший Фею-крестную, помахал волшебной палочкой, платье цвета золы чудесным образом стало васильковым.



