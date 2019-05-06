Александра Саснович уверенно пробилась в третий круг турнира в Мадриде

Источник материала: Аргументы и факты

Во втором круге турнира в Мадриде Александра Саснович (33-е место в рейтинге WTA) встречалась со словацкой спортсменкой Анной Шмидловой (109). Матч сложился довольно однозначно в пользу нашей теннисистки. Белоруска без особых проблем переиграла представительницу Словакии в двух сетах – 6:2, 6:2.

За выход в четвертьфинал соревнований Александра Саснович будет бороться с победительницей противостояния между первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо (73). Матч с участием белоруски предварительно состоится 8 мая.

Напомним, ранее турнир в «одиночке» поочередно покинули Вера Лапко (89), Арина Соболенко (10) и Виктория Азаренко (52). В то же время четыре белоруски продолжают борьбу на турнире в Мадриде в парном разряде. Арина Соболенко играет вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, Виктория Азаренко – с австралийкой Эшли Барти, Лидия Морозова – с японкой Сюко Аоямой, а Александра Саснович – с украинкой Лесей Цуренко.

Турнир в Мадриде завершится 11 мая.