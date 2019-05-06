ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Саснович уверенно пробилась в третий круг турнира в Мадриде

07.05.2019 14:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Александра Саснович уверенно пробилась в третий круг турнира в Мадриде
Фото из открытых источников

Во втором круге турнира в Мадриде Александра Саснович (33-е место в рейтинге WTA) встречалась со словацкой спортсменкой Анной Шмидловой (109). Матч сложился довольно однозначно в пользу нашей теннисистки. Белоруска без особых проблем переиграла представительницу Словакии в двух сетах – 6:2, 6:2.

Александра Саснович уверенно пробилась в третий круг турнира в Мадриде Азаренко не смогла обыграть американку Стивенс на турнире в Мадриде

За выход в четвертьфинал соревнований Александра Саснович будет бороться с победительницей противостояния между первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо (73). Матч с участием белоруски предварительно состоится 8 мая.

Напомним, ранее турнир в «одиночке» поочередно покинули Вера Лапко (89), Арина Соболенко (10) и Виктория Азаренко (52). В то же время четыре белоруски продолжают борьбу на турнире в Мадриде в парном разряде. Арина Соболенко играет вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, Виктория Азаренко – с австралийкой Эшли Барти, Лидия Морозова – с японкой Сюко Аоямой, а Александра Саснович – с украинкой Лесей Цуренко.

Турнир в Мадриде завершится 11 мая.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович продолжает успешное выступление на крупном теннисном турнире с призовым фондом более $7 млн.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шок, блеск, красота. Самые эпатажные выходы на балу Института костюма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика