В столичном музее Великой Отечественной войны ажиотаж

Источник материала: Полымя

Пик посещений ожидается 9 мая.





В первые майские дни в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны наблюдается наплыв посетителей.

— В эти дни у нас особенно много посетителей, обслуживаем до 30 экскурсий в день, — рассказал в беседе с корреспондентом sb.by директор музея Владимир Воропаев. — Открыто несколько интересных временных экспозиций. Одна из них посвящена партизанскому движению в Беларуси. Еще одна называется Александр Печерский как символ сопротивления фашизму и посвящена 110-летию со дня рождения одного из руководителей восстания узников в нацистском лагере смерти Собибор в октябре 1943 года.

Основными материалами экспозиции, посвященной А. Печерскому, являются редкие семейные фотографии довоенного времени, воспоминания, письма, документы, книги, статьи из газет, фотографии встреч бывших узников Собибора из личного архива А. Печерского, а также произведения белорусских художников на тему фашистского плена и лагерей, плакаты, одежда и предметы, принадлежавшие советским военнопленным, другие экспонаты.

— 9 мая наш музей будет принимать посетителей в обычном режиме, — проинформировал В. Воропаев. — по случаю Дня Победы для посетителей приготовлено немало интересных мероприятий.

Речь идет, в частности, об интерактивной площадке-реконструкции, посвященной радистам и радиосвязи, в холле на первом этаже музея. На площадке у главного входа будет работать фотозона Хлопчык i летчык, здесь же можно будет сфотографироваться в военной амуниции. Там же с 12.00 до 15.00 РУП Белпочта проведет акцию Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны, а с 12.00 до 18.00 будет работать площадка Дань памяти Неизвестному солдату. Запланирована конкурсная программа Будь героем!, дети смогут проявить свой талант художника в тематической акции рисунков мелом на асфальте Мы рисуем День Победы, а взрослых пригласят позировать профессиональному портретисту.

В музее также отметили, что на площадке военной техники в День Победы пройдет анимационная программа Самолеты летят к партизанам:

— В основе экскурсии — история двух подлинных предметов музейной экспозиции, самолетов По-2 и Ли-2. Экскурсия, на которую желательно записаться заранее, содержит в себе элементы анимации, игры, интерактивы и практические задания, что делает ее увлекательной и интересной как для взрослых, так и для детей.

И еще одна праздничная новость. 9 мая в музее объявлен льготный день: стоимость взрослого билета составит 4 рубля, для учащихся ПТУ, ссузов, вузов, курсантов с 3 курса — 3 рубля, для школьников и суворовцев — 2 рубля.

СБ — Беларусь Сегодня