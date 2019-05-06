В районе состоялся автопробег «Дорогами Победы»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Автопробег «Дорогами Победы», посвященный празднику Великой Победы и инициируемый на Каменетчине районным объединением профсоюзов три года назад, состоялся 4 мая.









Ежегодно маршрут автопробега растет географически и приобщает все больше участников. Этот раз – не исключение. «Дороги Победы» пролегали на территориях сразу двух районов: нашего и Пружанского.

О том, как это было, читайте в следующем номере «НК».