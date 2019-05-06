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В районе состоялся автопробег «Дорогами Победы»
07.05.2019 12:08 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Автопробег «Дорогами Победы», посвященный празднику Великой Победы и инициируемый на Каменетчине районным объединением профсоюзов три года назад, состоялся 4 мая.
Ежегодно маршрут автопробега растет географически и приобщает все больше участников. Этот раз – не исключение. «Дороги Победы» пролегали на территориях сразу двух районов: нашего и Пружанского.
О том, как это было, читайте в следующем номере «НК».
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Автопробег «Дорогами Победы», посвященный празднику Великой Победы и инициируемый на Каменетчине районным объединением профсоюзов три года назад, состоялся 4......
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