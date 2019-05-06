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Могилёвчанам к 9 мая подарили спуск с перилами
Источник материала: KYKY>
Жителям Могилева к 9 мая чиновники сделали «своевременный» подарок: установили металлические перилла на территории городского парка. Об этом
В месте, где появились перилла, крутой спуск. Беларусы давно сталкивались с этой проблемой, когда шли через парк на работу или в школу в соседний микрорайон. Поэтому накануне «самого великого праздника, 9 мая», как его называет депутат Игорь Марзалюк (в сети его окрестили «самым преданным подписчиком» после послания Лукашенко), чиновники решили устранить погрешность.
Открыли спуск с торжеством. Резали красную ленту сам Марзалюк и гендиректор «ТИС-Магмет» Валерий Гусаревич. На этом презенты могилевчанам закончились.
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Жителям Могилева к 9 мая чиновники сделали «своевременный» подарок: установили металлические перилла на территории городского парка. Об этом сообщает MogilevNews. В...
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