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В Польше арестовали женщину, которая изобразила Деву Марию с ЛГБТ-нимбом

07.05.2019 13:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Польше задержали 51-летнего психотерапевта, которая изобразила Деву Марию с ЛГБТ-символом – радужным нимбом. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Автор: Эльжбета Подлясная

Женщину зовут Эльжбета Подлясная, ее обвиняют в том, что ее плакаты с Ченстоховской иконой Божией Матери и радужным нимбом оскорбляют чувства верующих. Для справки: Ченстоховская икона Божией Матери – почитаемая христианская реликвия. Ее хранят в монастыре Ясная Гора, который, в свою очередь, является главным центром паломничества польских католиков. 

Подлясная вину не признала. Она заявила: «Я никогда не соглашусь приравнивать гомосексуалов к преступникам». Полиция предположила, что женщина распространяла плакаты в польском городе Плоцке. На что Эльжбета констатировала: «Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что не хочу облегчать работу правоохранительных органов».

На случившееся отреагировал министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский. В Twitter он написал: «Никакие рассказы о свободе и толерантности не дают никому права оскорблять чувства верующих людей». А в полиции Плоцка подтвердили, что Подлясную арестовали по данному преступлению. В этот момент она была за границей. Ее дом обыскали: там нашли с десяток изображений Девы Марии с нимбом в цветах радуги.

У Эльжбеты конфисковали ноутбук, мобильный телефон и карту памяти, а также запросили данные с камеры видеонаблюдения, установленной на ее доме. Согласно польскому законодательству, ее грозит тюремный срок до двух лет.

 
 
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В Польше задержали 51-летнего психотерапевта, которая изобразила Деву Марию с ЛГБТ-символом – радужным нимбом. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Женщину зовут Эльжбета...
 
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