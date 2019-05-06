В Польше арестовали женщину, которая изобразила Деву Марию с ЛГБТ-нимбом

Источник материала: KYKY

В Польше задержали 51-летнего психотерапевта, которая изобразила Деву Марию с ЛГБТ-символом – радужным нимбом. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.





Женщину зовут Эльжбета Подлясная, ее обвиняют в том, что ее плакаты с Ченстоховской иконой Божией Матери и радужным нимбом оскорбляют чувства верующих. Для справки: Ченстоховская икона Божией Матери – почитаемая христианская реликвия. Ее хранят в монастыре Ясная Гора, который, в свою очередь, является главным центром паломничества польских католиков.

Подлясная вину не признала. Она заявила: «Я никогда не соглашусь приравнивать гомосексуалов к преступникам». Полиция предположила, что женщина распространяла плакаты в польском городе Плоцке. На что Эльжбета констатировала: «Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что не хочу облегчать работу правоохранительных органов».

На случившееся отреагировал министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский. В Twitter он написал: «Никакие рассказы о свободе и толерантности не дают никому права оскорблять чувства верующих людей». А в полиции Плоцка подтвердили, что Подлясную арестовали по данному преступлению. В этот момент она была за границей. Ее дом обыскали: там нашли с десяток изображений Девы Марии с нимбом в цветах радуги.

Dziękuję @PolskaPolicja za sprawną akcję z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profancję świętego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bożej. Żadne bajanie o wolności i „tolerancji” NIKOMU nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 6 мая 2019 г.

У Эльжбеты конфисковали ноутбук, мобильный телефон и карту памяти, а также запросили данные с камеры видеонаблюдения, установленной на ее доме. Согласно польскому законодательству, ее грозит тюремный срок до двух лет.