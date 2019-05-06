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Саснович легко обыграла Шмидлову в Мадриде. Дальше Осака?
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Александра Саснович (№35 WTA) вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде, уверенно одолев словачку Анну-Каролину Шмидлову (№109 WTA) — 6:2, 6:2.
Белоруска не испытала никаких проблем со своей соперницей. В первом сете Александра сделала брейки в третьем и седьмом геймах, не позволив Шмидловой заработать даже брейк-пойнт.
Во втором сете Саснович вела 4:0, но позволила словачке немного приблизиться (4:2). Впрочем, краткосрочный спад никак не повлиял на итог матча. Уже в следующем гейме белоруска вновь сделала брейк, а затем легко взяла свою подачу.
Ключевым фактором победы стала великолепная игра Александры на приеме первой подачи.
В следующем раунде Саснович, скорее всего, сыграет против первой ракетки мира Наоми Осаки.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде, уверенно одолев словачку Анну-Каролину Шмидлову - 6:2, 6:2.
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