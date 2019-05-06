ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

8 мая на площади Победы временно ограничат движение транспорта

07.05.2019 14:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 8 мая на площади Победы могут на час ограничить движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ограничение движения связано с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий. Оно будет действовать с 11 до 12 часов.

В ГАИ призвали водителей быть внимательными и следовать указаниям сотрудников Госавтоинспекции, которые будут регулировать движение на указанном участке, а также учитывать указанную информацию при выборе маршрутов движения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничение движения связано с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий. Оно будет действовать с 11 до 12 часов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович легко обыграла Шмидлову в Мадриде. Дальше Осака?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика