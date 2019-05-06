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8 мая на площади Победы временно ограничат движение транспорта
Источник материала: Tut.by
Днем 8 мая на площади Победы могут на час ограничить движение транспорта. Об этом
Ограничение движения связано с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий. Оно будет действовать с 11 до 12 часов.
В ГАИ призвали водителей быть внимательными и следовать указаниям сотрудников Госавтоинспекции, которые будут регулировать движение на указанном участке, а также учитывать указанную информацию при выборе маршрутов движения.
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Ограничение движения связано с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий. Оно будет действовать с 11 до 12 часов.
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