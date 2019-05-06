|
В центре Минска появились портреты Юрия Захаренко
Источник материала: Партизан
Сегодня в центре Минска появились портреты похищенного 20 лет назад, 7 мая 1999 года, экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко.
Об этом сообщает телеграм-канал
7 мая 1999 года экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской в Минске. На тот момент ему было 47 лет.
В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский.
Международное сообщество считает, что к исчезновению Юрия Захаренко и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в центре Минска появились портреты похищенного 20 лет назад, 7 мая 1999 года, экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)