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Власти не могут сдержать рост числа предприятий, которые задерживают зарплаты и платят до «минималки»

07.05.2019 13:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси продолжает расти число предприятий, на которых возникают проблемы с выплатой зарплат. Так, в марте у 285 предприятий и индивидуальных предпринимателей проверяющие нашли нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении. Для сравнения: в декабре прошлого года их было 269, а в ноябре — 228, а в феврале этого года — 282). Об этом сообщают в Департаменте госинспекции труда Минтруда.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, в Брестской области проблемы со своевременной выплатой зарплаты в марте обнаружили у 19 организаций, в Витебской — у 125, в Гомельской — у 22, в Гродненской — у 14, в Минской — у 51, в Могилевской — у 23, а в Минске — у 31.

В числе этих предприятий оказались в том числе Гроднооблсельстрой, Лидская обувная фабрика, Островецкая МПМК-158, Фабрика головных уборов «Людмила», строительное управление № 69 ОАО «Минскпромстрой», Любанский льнозавод, Толочинский райагросервис, Ивацевичский военный лесхоз.

При этом у 23 организаций нашли в марте нарушения в выплате зарплат ниже минимальной. Из них 6 находится в Могилевской области, по 5 — в Гродненской и Минской. В число этих предприятий в том числе попали Лидская обувная фабрика, Минский областной противотуберкулезный диспансер, «ФанДОК».


За первый квартал проверяющие выявили 816 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты, сумм, причитающихся работникам на день увольнения, среднего заработка за время трудового отпуска. За нарушения штрафы получили 642 нанимателя и 560 должностных лиц на общую сумму 221,3 тысячи рублей.

В январе-марте также выявили 40 фактов выплаты зарплаты ниже минимальной. За эти нарушения штраф получили 31 должностное лицо нанимателей на сумму 2,3 тысячи рублей.

Напомним, в марте губернаторам Могилевской и Витебской областей президент объявил выговор за несвоевременную выплату зарплаты организациями. В этих областях на начало апреля было 112 и 205 предприятий-должников по взносам в ФСЗН.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжает расти число предприятий, на которых возникают проблемы с выплатой зарплат. Так, в марте у 285 предприятий и индивидуальных предпринимателей...
 
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