Россельхознадзор в течение часа смягчил, а потом ужесточил ограничения на поставки молока из Беларуси

Летом прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты были введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.





Теперь это постановление отменено.





«При этом сохраняется действие указаний Россельхознадзора в отношении поставок продукции 29 белорусских предприятий», — пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано. В их числе — ОАО «Милкавита», «Щучинский маслосырозавод», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и другие.





Это заявление было сделано примерно в 11.30 по минскому времени.









Спустя час ведомство распространило информацию, что с 8 мая вводит запрет на поставки молока и молочной продукции наливом с 37 предприятий Беларуси.





Как пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано, запрет введен из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Беларуси и «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции». Ограничения будут действовать до проведения инспекции.

