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Россельхознадзор в течение часа смягчил, а потом ужесточил ограничения на поставки молока из Беларуси
Источник материала: Партизан
Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Беларуси, сообщает
Летом прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты были введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.
Теперь это постановление отменено.
«При этом сохраняется действие указаний Россельхознадзора в отношении поставок продукции 29 белорусских предприятий», — пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано. В их числе — ОАО «Милкавита», «Щучинский маслосырозавод», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и другие.
Это заявление было сделано примерно в 11.30 по минскому времени.
Спустя час ведомство распространило информацию, что с 8 мая вводит запрет на поставки молока и молочной продукции наливом с 37 предприятий Беларуси.
Как пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано, запрет введен из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Беларуси и «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции». Ограничения будут действовать до проведения инспекции.
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Россельхознадзор в течение часа смягчил, а потом ужесточил ограничения на поставки молока из Беларуси
Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на...
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