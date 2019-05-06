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По делу о грязной нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Источник материала: Партизан
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении российской нефти в трубопроводе дружба.
Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе заседания кабмина, передает
По его словам, следствие выявило группу компаний, которые осуществляли передачу загрязненной нефти. Материалы проверки переданы в прокуратуру.
«Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО», — сказал Новак.
Ранее сообщалось, что
19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. 22 апреля Мозырский НПЗ был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.
В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.
26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".
По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составлял около 5 млн тонн.
30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.
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Четыре человека задержаны по делу о загрязнении российской нефти в трубопроводе дружба.
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