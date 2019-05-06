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Отправилась на кладбище с родственниками и пропала - в Сенненском районе третьи сутки ищут бабушку

07.05.2019 12:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пропавшую в Сенненском районе 83-летнюю бабушку не могут найти третий день, туда она приехала на кладбище с родственниками.



5 мая в Богушевское отделение милиции обратилась жительница Витебска, которая рассказала, что около 15:30 с кладбища в неизвестном направлении ушла ее 83-летняя свекровь, пишут "Народные новости Витебска".

Это произошло в деревне Новязки Сенненского района, куда витебляне приехали на кладбище. Сначала родные пытались найти пенсионерку самостоятельно, а потом обратились за помощью в милицию.

Уже третий день старушку ищут спасатели, милиционеры и волонтеры, однако пока безуспешно.

Пропавшая женщина ростом 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в каштановый цвет. Особые приметы: отсутствуют зубы в нижней челюсти, верхняя вставная челюсть. Страдает болезнью Паркинсона.


В день исчезновения была одета в светлый платок, светло-бежевую куртку, черные брюки и черные ботинки. При себе может иметь очки в темной оправе и ключи.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просят сообщить об этом по телефону 102 или 8-02135-41755, МТС 599-95-33, Velcom 317-73-02.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пропавшую в Сенненском районе 83-летнюю бабушку не могут найти третий день, туда она приехала на кладбище с родственниками.
 
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