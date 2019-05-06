Отправилась на кладбище с родственниками и пропала - в Сенненском районе третьи сутки ищут бабушку

"Народные новости Витебска" . 5 мая в Богушевское отделение милиции обратилась жительница Витебска , которая рассказала, что около 15:30 с кладбища в неизвестном направлении ушла ее 83-летняя свекровь, пишут





Это произошло в деревне Новязки Сенненского района, куда витебляне приехали на кладбище. Сначала родные пытались найти пенсионерку самостоятельно, а потом обратились за помощью в милицию.





Уже третий день старушку ищут спасатели, милиционеры и волонтеры, однако пока безуспешно.





Пропавшая женщина ростом 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в каштановый цвет. Особые приметы: отсутствуют зубы в нижней челюсти, верхняя вставная челюсть. Страдает болезнью Паркинсона.









В день исчезновения была одета в светлый платок, светло-бежевую куртку, черные брюки и черные ботинки. При себе может иметь очки в темной оправе и ключи.





Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просят сообщить об этом по телефону 102 или 8-02135-41755, МТС 599-95-33, Velcom 317-73-02.