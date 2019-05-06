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В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. Голосование продлится до 10 мая. Основной день выборов – 12 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На пост главы государства претендует девять кандидатов. Параллельно с первым туром президентских выборов пройдет голосование на референдуме о поправках к некоторым статьям Конституции страны. Они касаются двойного гражданства и сокращения числа депутатов Сейма.
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Новости Литвы. Голосование продлится до 10 мая. Основной день выборов – 12 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пост главы государства претендует...
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