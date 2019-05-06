ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах

07.05.2019 15:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Голосование продлится до 10 мая. Основной день выборов – 12 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах

На пост главы государства претендует девять кандидатов. Параллельно с первым туром президентских выборов пройдет голосование на референдуме о поправках к некоторым статьям Конституции страны. Они касаются двойного гражданства и сокращения числа депутатов Сейма.
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Литвы. Голосование продлится до 10 мая. Основной день выборов – 12 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пост главы государства претендует...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК России назвал основную версию трагедии в Шереметьево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика