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СК России назвал основную версию трагедии в Шереметьево

07.05.2019 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Следственном комитете России основной версией трагедии в аэропорту Шереметьево назвали ошибочные действия экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК России назвал основную версию трагедии в Шереметьево

Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

Уже установлено, что пожар начался в момент, когда самолет приземлился. Предполагается, что из-за ошибки пилотов авиалайнер зашел на посадку на очень высокой скорости. Также летчики не смогли стабилизировать машину в посадочном положении.

СК России назвал основную версию трагедии в Шереметьево

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал подробности крушения

Вместо этого они все время пытались прижать нос самолета к земле, что приводило к новым «отскокам». В результате – жесткая посадка и последующее возгорание.

СК России назвал основную версию трагедии в Шереметьево

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь

Есть вопросы у следствия и к наземным службам – предполагается, что в ходе инцидента они отреагировали на аварию недостаточно быстро.
 
 
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Новости России. В Следственном комитете России основной версией трагедии в аэропорту Шереметьево назвали ошибочные действия экипажа, сообщили в программе...
 
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