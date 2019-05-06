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ДТП с белорусскими туристами в Карпатах произошло по вине пьяного водителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах, где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель находится в состоянии шока, отделался синяками.
Напоминаем: в Ивано-Франковской области грузовик с белорусскими туристами упал в реку. В результате три человека погибли. Еще девять с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Туристы заказали рафтинг-тур, чтобы на лодках сплавиться по реке, и направлялись к месту назначения.
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Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах, где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская...
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