|
Что нужно иметь с собой, чтобы попасть на Радуницу в зоны отчуждения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Радуница – тот день, когда открыта для посещения зона отчуждения. В отселенные из-за чернобыльской трагедии населенные пункты можно попасть без пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это касается восьми районов Гомельской области и пяти Могилевской. Потребуется лишь обязательная регистрация на КПП. При себе необходимо иметь удостоверение личности, а также документы на транспортное средство. Посещение кладбищ разрешено до 17:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Радуница – тот день, когда открыта для посещения зона отчуждения. В отселенные из-за чернобыльской трагедии населенные пункты можно попасть без...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)