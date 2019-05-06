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Что нужно иметь с собой, чтобы попасть на Радуницу в зоны отчуждения

07.05.2019 14:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Радуница – тот день, когда открыта для посещения зона отчуждения. В отселенные из-за чернобыльской трагедии населенные пункты можно попасть без пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что нужно иметь с собой, чтобы попасть на Радуницу в зоны отчуждения

Это касается восьми районов Гомельской области и пяти Могилевской. Потребуется лишь обязательная регистрация на КПП. При себе необходимо иметь удостоверение личности, а также документы на транспортное средство. Посещение кладбищ разрешено до 17:00.

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Новости Беларуси. Радуница – тот день, когда открыта для посещения зона отчуждения. В отселенные из-за чернобыльской трагедии населенные пункты можно попасть без...
 
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