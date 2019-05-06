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Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске

07.05.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске

По церковной традиции утром тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться за тех, кого с нами уже нет. По религиозному календарю это приходится на девятый день после Пасхи. Само слово Радуница обозначает «радость» от Воскресения Господня. Сегодня этой радостью священники призывают делиться с умершими.

Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске

Молился о душах усопших сегодня и Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. Он провел заупокойную литургию и панихиду в Лазаревском храме на Северном кладбище столицы.

Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске

После службы принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти.

Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске
 
 
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Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По церковной...
 
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