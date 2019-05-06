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В Вороновском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 7 мая в Вороновском районе от ножевого ранения скончался житель одной из местных деревень.
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Мужчины пошли на улицу, чтобы выяснить отношения, один из них прихватил с собой нож. Когда на улице оказались остальные участники застолья, 25-летний молодой человек уже истекал кровью. Была вызвана скора помощь, но медики не смогли спасти жизнь раненого.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, он сознаётся в содеянном. Проводятся следственные действия. Погибший не работал и был причастен к совершению краж. Фигурант также безработный и имеет судимость за кражи.
Весной 2018 года в Мостах муж ударил ножом ухажёра своей жены.
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Новости Беларуси. В ночь на 7 мая в Вороновском районе от ножевого ранения скончался житель одной из местных деревень. Как сообщает УВД Гродненского...
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