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В Вороновском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого

07.05.2019 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 7 мая в Вороновском районе от ножевого ранения скончался житель одной из местных деревень.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, накануне произошедшего 25-летний парень отдыхал в компании знакомых. В ходе совместного употребления алкоголя между молодым человеком и 29-летним парнем произошёл конфликт на почве ревности к находившейся вместе с ними девушке.  

В Вороновском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого
Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Мужчины пошли на улицу, чтобы выяснить отношения, один из них прихватил с собой нож. Когда на улице оказались остальные участники застолья, 25-летний молодой человек уже истекал кровью. Была вызвана скора помощь, но медики не смогли спасти жизнь раненого.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, он сознаётся в содеянном. Проводятся следственные действия. Погибший не работал и был причастен к совершению краж. Фигурант также безработный и имеет судимость за кражи.  

Весной 2018 года в Мостах муж ударил ножом ухажёра своей жены.  

Пострадавший скончался от полученных ран – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. В ночь на 7 мая в Вороновском районе от ножевого ранения скончался житель одной из местных деревень.   Как сообщает УВД Гродненского...
 
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