В ГАИ просят водителей быть внимательными и выбирать маршрут с учетом данной информации.
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ГАИ Минска предупреждает об ограничении движения возле Площади Победы 8 мая
07.05.2019 16:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В ГАИ просят водителей быть внимательными и выбирать маршрут с учетом данной информации.
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Ограничение связано с подготовкой праздничных мероприятий ко Дню Победы.
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