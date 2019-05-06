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ГАИ Минска предупреждает об ограничении движения возле Площади Победы 8 мая

07.05.2019 16:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ Минска предупреждает об ограничении движения возле Площади Победы 8 мая
Фото из открытых источников

ГАИ Минска предупреждает об ограничении движения возле Площади Победы 8 мая Движение транспорта временно перекроют в центре Минска 9 мая
Как сообщили представители ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в связи с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий 8 мая с 11.00 до 12.00 в районе площади Победы возможно временное ограничение движения транспорта.

В ГАИ просят водителей быть внимательными и выбирать маршрут с учетом данной информации.

 
Теги: Минск
 
 
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Ограничение связано с подготовкой праздничных мероприятий ко Дню Победы.
 
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