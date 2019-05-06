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Случчане посещают могилы своих родственников. Фото
07.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Радуница - традиционный день поминания усопших и официальный выходной. Каждый год в этот день белорусы приезжают к могилам своих родственников из дальних уголков нашей страны и даже ближнего зарубежья, люди собираются за семейными столами и вспоминают своих предков.
В этом году на Радуницу холодно. На улице дождь, порывистый ветер, подъезды к кладбищам и тропинки между могил в грязи. Несмотря на это, на местах захоронений сегодня многолюдно.
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Каждый год в этот день белорусы приезжают к могилам своих родственников из дальних уголков нашей страны и даже ближнего зарубежья, люди собираются за семейными...
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