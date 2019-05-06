ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Случчане посещают могилы своих родственников. Фото

07.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Случчане посещают могилы своих родственников. Фото

Радуница - традиционный день поминания усопших и официальный выходной. Каждый год в этот день белорусы приезжают к могилам своих родственников из дальних уголков нашей страны и даже ближнего зарубежья, люди собираются за семейными столами и вспоминают своих предков.

В этом году на Радуницу холодно. На улице дождь, порывистый ветер, подъезды к кладбищам и тропинки между могил в грязи. Несмотря на это, на местах захоронений сегодня многолюдно.

Случчане посещают могилы своих родственников. Фото

Случчане посещают могилы своих родственников. Фото

Случчане посещают могилы своих родственников. Фото

Случчане посещают могилы своих родственников. Фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год в этот день белорусы приезжают к могилам своих родственников из дальних уголков нашей страны и даже ближнего зарубежья, люди собираются за семейными...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ Минска предупреждает об ограничении движения возле Площади Победы 8 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика