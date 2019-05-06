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КХЛ утвердила структуру чемпионата в сезоне-2019/20, минское «Динамо» остается в дивизионе Тарасова

07.05.2019 16:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правление КХЛ на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт лиги.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В регулярном чемпионате каждая команда проведет по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей: 24 — на своем поле и 24 — на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 — на своем поле и 7 — на поле соперника). Всего на первом этапе чемпионата каждая команда сыграет 62 матча: 31 — на своем поле и 31 — на поле соперника.

Состав конференций и дивизионов не претерпит изменений. Минское «Динамо» остается в дивизионе Тарасова вместе с подмосковным «Витязем», ярославским «Локомотивом», братиславским «Слованом», «Сочи» и московским ЦСКА.

Западная конференция

Дивизион Боброва

«Динамо», Москва;

«Динамо», Рига;

«Йокерит», Хельсинки;

«Северсталь», Череповец;

СКА, Санкт-Петербург;

«Спартак», Москва.

Дивизион Тарасова

«Витязь», Подмосковье;

«Динамо», Минск;

«Локомотив», Ярославль;

«Слован», Братислава;

«Сочи», Сочи;

ЦСКА, Москва.

Восточная конференция

Дивизион Харламова

«Автомобилист», Екатеринбург;

«Ак Барс», Казань;

«Металлург», Магнитогорск;

«Нефтехимик», Нижнекамск;

«Торпедо», Нижний Новгород;

«Трактор», Челябинск.

Дивизион Чернышева

«Авангард», Омская область;

«Адмирал», Владивосток;

«Амур», Хабаровск;

«Барыс», Нур-Султан;

«Куньлунь Ред Стар», Пекин;

«Салават Юлаев», Уфа;

«Сибирь», Новосибирская область.

 
Теги: Минск
 
 
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Правление КХЛ на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов в сезоне-2019/20.
 
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