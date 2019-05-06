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Россельхознадзор задержал 87 тонн овощей и фруктов из Беларуси. Говорят, санкционка

07.05.2019 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор заявляет, что из Беларуси по-прежнему пытаются ввезти "подкарантинную продукцию".



За 1-6 мая были задержаны 14 автомобилей, которые ехали в Россию из Беларуси в объезд официального пункта пропуска. В них перевозили 86,9 тонны различной плодоовощной продукции, передает "Еврорадио".

На яблоках (57,9 тонны) российские фитосанитарные инспекторы обнаружили на одной из партий маркировку Молдовы. При досмотре 19 тонн лука-порея, лука-шалота, сельдерея и фенхеля была обнаружена маркировка Италии и Голландии. А еще 10 тонн картофеля перевозились вообще без маркировочных этикеток.

Все грузы были без сопроводительных документов. После административного расследования вся продукция будет уничтожена.


Кроме того, россияне планируют уничтожить 88 тонн яблок и груш, задержанных ранее. Их тоже пытались ввезти в Россию по подобной схеме.

Россельхознадзор делает вывод, что из Беларуси продолжаются поставки запрещенной к ввозу в Россию продукции. Товар перегружают на территории нашей страны и мелкими партиями везут в Россию по объездным дорогам.

 
 
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Россельхознадзор заявляет, что из Беларуси по-прежнему пытаются ввезти "подкарантинную продукцию".
 
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