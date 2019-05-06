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Россельхознадзор задержал 87 тонн овощей и фруктов из Беларуси. Говорят, санкционка
Источник материала: Партизан
Россельхознадзор заявляет, что из Беларуси по-прежнему пытаются ввезти "подкарантинную продукцию".
За 1-6 мая были задержаны 14 автомобилей, которые ехали в Россию из Беларуси в объезд официального пункта пропуска. В них перевозили 86,9 тонны различной плодоовощной продукции, передает
На яблоках (57,9 тонны) российские фитосанитарные инспекторы обнаружили на одной из партий маркировку Молдовы. При досмотре 19 тонн лука-порея, лука-шалота, сельдерея и фенхеля была обнаружена маркировка Италии и Голландии. А еще 10 тонн картофеля перевозились вообще без маркировочных этикеток.
Все грузы были без сопроводительных документов. После административного расследования вся продукция будет уничтожена.
Кроме того, россияне планируют уничтожить 88 тонн яблок и груш, задержанных ранее. Их тоже пытались ввезти в Россию по подобной схеме.
Россельхознадзор делает вывод, что из Беларуси продолжаются поставки запрещенной к ввозу в Россию продукции. Товар перегружают на территории нашей страны и мелкими партиями везут в Россию по объездным дорогам.
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Россельхознадзор заявляет, что из Беларуси по-прежнему пытаются ввезти "подкарантинную продукцию".
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