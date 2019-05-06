Россельхознадзор задержал 87 тонн овощей и фруктов из Беларуси. Говорят, санкционка









"Еврорадио" . За 1-6 мая были задержаны 14 автомобилей, которые ехали в Россию из Беларуси в объезд официального пункта пропуска. В них перевозили 86,9 тонны различной плодоовощной продукции, передает





На яблоках (57,9 тонны) российские фитосанитарные инспекторы обнаружили на одной из партий маркировку Молдовы. При досмотре 19 тонн лука-порея, лука-шалота, сельдерея и фенхеля была обнаружена маркировка Италии и Голландии. А еще 10 тонн картофеля перевозились вообще без маркировочных этикеток.





Все грузы были без сопроводительных документов. После административного расследования вся продукция будет уничтожена.









Кроме того, россияне планируют уничтожить 88 тонн яблок и груш, задержанных ранее. Их тоже пытались ввезти в Россию по подобной схеме.





Россельхознадзор делает вывод, что из Беларуси продолжаются поставки запрещенной к ввозу в Россию продукции. Товар перегружают на территории нашей страны и мелкими партиями везут в Россию по объездным дорогам.