Вот так весна: в ночь на 8 мая в Беларуси прогнозируются заморозки

Погода будет облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Только по востоку страны временами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер ожидается юго-восточный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.





Ночью прогнозируется 1-7 выше нуля, местами - 0...-3. Днем столбик термометра поднимется до 11-17 со знаком "плюс", по востоку Беларуси ожидается 10 градусов тепла.