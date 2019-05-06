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Вот так весна: в ночь на 8 мая в Беларуси прогнозируются заморозки

07.05.2019 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заморозки ожидаются в Беларуси в ночь на 8 мая. Как информирует Белгидромет, температура воздуха местами опустится до 0...-3 градусов.

Погода будет облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Только по востоку страны временами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер ожидается юго-восточный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Ночью прогнозируется 1-7 выше нуля, местами - 0...-3. Днем столбик термометра поднимется до 11-17 со знаком "плюс", по востоку Беларуси ожидается 10 градусов тепла.

 
 
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Заморозки ожидаются в Беларуси в ночь на 8 мая. Как информирует Белгидромет, температура воздуха местами опустится до 0...-3 градусов.
 
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