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Вот так весна: в ночь на 8 мая в Беларуси прогнозируются заморозки
Источник материала: Партизан
Заморозки ожидаются в Беларуси в ночь на 8 мая. Как информирует Белгидромет, температура воздуха местами опустится до 0...-3 градусов.
Погода будет облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Только по востоку страны временами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер ожидается юго-восточный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.
Ночью прогнозируется 1-7 выше нуля, местами - 0...-3. Днем столбик термометра поднимется до 11-17 со знаком "плюс", по востоку Беларуси ожидается 10 градусов тепла.
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Заморозки ожидаются в Беларуси в ночь на 8 мая. Как информирует Белгидромет, температура воздуха местами опустится до 0...-3 градусов.
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