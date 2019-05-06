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ГПК советует перед поездкой в Польшу выбирать альтернативные маршруты
Источник материала: Tut.by
В период майских праздников и выходных, как и прогнозировалось, существенно увеличилось число лиц, пересекающих границу. К сожалению, в связи с ростом пассажиропотока появились и очереди. Об этом
На данный момент большое скопление легкового транспорта наблюдаются при выезде из Беларуси на границе с Польшей.
По состоянию на 16.00 перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») своей очереди ожидают более 170 легковых автомобилей, перед «Брузгами» («Кузница Белостокская») — более 70 транспортных средств.
В связи со сложившейся обстановкой в пунктах пропуска на польском направлении увеличена численность сотрудников в пограничных нарядах. Кроме того, с пограничной службой сопредельного государства проработаны вопросы ритмичного оформления лиц и транспортных средств.
В ГПК также напомнили, что в белорусском пункте пропуска «Брузги» и сопредельном — «Кузница Белостокская» проводятся работы по реконструкции. На данный момент движение всех видов транспорта осуществляться только по двум полосам — одна на въезд, а вторая на выезд.
«В связи с этим, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты для выезда за границу. В ближайших к загруженным пунктах пропуска — „Берестовица“ („Бобровники“) и „Песчатка“ („Половцы“) очереди отсутствуют», — добавили в ведомстве.
В Госпогранкомитете также рекомендуют перед поездкой ознакомиться с обстановкой с очередями
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По состоянию на 16.00 перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») своей очереди ожидают более 170 легковых автомобилей, перед «Брузгами» («Кузница Белостокская») -...
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