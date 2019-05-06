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ГПК советует перед поездкой в Польшу выбирать альтернативные маршруты

07.05.2019 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В период майских праздников и выходных, как и прогнозировалось, существенно увеличилось число лиц, пересекающих границу. К сожалению, в связи с ростом пассажиропотока появились и очереди. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

На данный момент большое скопление легкового транспорта наблюдаются при выезде из Беларуси на границе с Польшей.

По состоянию на 16.00 перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») своей очереди ожидают более 170 легковых автомобилей, перед «Брузгами» («Кузница Белостокская») — более 70 транспортных средств.

В связи со сложившейся обстановкой в пунктах пропуска на польском направлении увеличена численность сотрудников в пограничных нарядах. Кроме того, с пограничной службой сопредельного государства проработаны вопросы ритмичного оформления лиц и транспортных средств.

В ГПК также напомнили, что в белорусском пункте пропуска «Брузги» и сопредельном — «Кузница Белостокская» проводятся работы по реконструкции. На данный момент движение всех видов транспорта осуществляться только по двум полосам — одна на въезд, а вторая на выезд.

«В связи с этим, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты для выезда за границу. В ближайших к загруженным пунктах пропуска — „Берестовица“ („Бобровники“) и „Песчатка“ („Половцы“) очереди отсутствуют», — добавили в ведомстве.

В Госпогранкомитете также рекомендуют перед поездкой ознакомиться с обстановкой с очередями в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. В разделе «Графики очередей» можно получить информацию о средней загруженности пунктов пропуска в конкретный день недели по часам и выбрать альтернативное время для загранпоездки.

 
Теги: Брест
 
 
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По состоянию на 16.00 перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») своей очереди ожидают более 170 легковых автомобилей, перед «Брузгами» («Кузница Белостокская») -...
 
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