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Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан
07.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Пятеро опытных белорусских альпинистов подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщает издательский дом "Беларусь сегодня".
БЕЛТА
Восхождение получилось очень сложным из-за погодных условий: сильный ветер и снежный шторм накануне заставили скорректировать планы. В настоящее время группа уже спускается с Монблана. Церемония зажжения огня II Европейских игр состоялась в Риме 3 мая. После покорения Монблана далее эстафета "Пламя мира" посетит ряд европейских стран, а 12 мая прибудет в Беларусь. Вначале эстафета огня пройдет по Брестской области.
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Пятеро опытных белорусских альпинистов подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщает издательский дом "Беларусь сегодня".
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