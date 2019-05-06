ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан

07.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

Пятеро опытных белорусских альпинистов подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщает издательский дом "Беларусь сегодня".

БЕЛТА сообщает, что группа в составе Максима Винчевского, Александра и Михаила Войтюков, Дениса Жидкова и Михаила Макеенко успешно преодолела маршрут на вершину горы.

Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан
Восхождение получилось очень сложным из-за погодных условий: сильный ветер и снежный шторм накануне заставили скорректировать планы. В настоящее время группа уже спускается с Монблана. Церемония зажжения огня II Европейских игр состоялась в Риме 3 мая. После покорения Монблана далее эстафета "Пламя мира" посетит ряд европейских стран, а 12 мая прибудет в Беларусь. Вначале эстафета огня пройдет по Брестской области.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятеро опытных белорусских альпинистов подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщает издательский дом "Беларусь сегодня".
 
Новости дня
Новости разные
 
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти объявлены в розыск, четверо арестованы - СКР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика