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Работа мечты: британская компания предлагают заработать на посещении спа-салонов

07.05.2019 17:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Великобритании открыта вакансия для человека, который будет тестировать услуги спа-салонов, путешествуя по стране, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на The Sun. Это вакансия для тех, кто считает, что расслабление в джакузи, отдых в гидромассажной ванне и процедуры в роскошных спа-центрах — одна из характеристик рая.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Соискателю нужно будет посещать спа-центра по территории Великобритании. При этом нужно будет размещать фотографии и описывать свой опыт посещения спа-центров в соцсетях. Потребуется описывать свои впечатления и ощущения от процедур.

Работа временная — четыре дня в июле или августе. За каждый день можно заработать 125 фунтов (около 165 долларов). Кроме того, работодатель обещает оплатить обед, а также бесплатно предоставить чай, кофе и по два бесплатных бокала шампанского в каждом из посещенных мест.

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В Великобритании открыта вакансия для человека, который будет тестировать услуги спа-салонов, путешествуя по стране.
 
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