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Работа мечты: британская компания предлагают заработать на посещении спа-салонов
Источник материала: Tut.by
В Великобритании открыта вакансия для человека, который будет тестировать услуги спа-салонов, путешествуя по стране,
Соискателю нужно будет посещать спа-центра по территории Великобритании. При этом нужно будет размещать фотографии и описывать свой опыт посещения спа-центров в соцсетях. Потребуется описывать свои впечатления и ощущения от процедур.
Работа временная — четыре дня в июле или августе. За каждый день можно заработать 125 фунтов (около 165 долларов). Кроме того, работодатель обещает оплатить обед, а также бесплатно предоставить чай, кофе и по два бесплатных бокала шампанского в каждом из посещенных мест.
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В Великобритании открыта вакансия для человека, который будет тестировать услуги спа-салонов, путешествуя по стране.
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