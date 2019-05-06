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Цветы жизни. Посмотрите, как заразительно смеются эти дети

07.05.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Так повелось, что детей считают цветами жизни. Кто-то согласен с этим, кто-то – нет, но умиление различными действиями карапузов можно наблюдать повсеместно. Например, когда оставленный на минутку ребёнок разукрашивает стены и засыпает кухню мукой. Восхищаются и умиляются все, кроме родителей, которым приходится наводить порядок.  

В этот раз мы не стали изучать детские проказы, а захотели посмеяться вместе с малышами. На обнаруженном нами ролике карапузы от души смеются и заражают своим позитивом.  

Цветы жизни. Посмотрите, как заразительно смеются эти дети
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lime  

Видео с детьми нередко становится очень популярными. Например, ролик, на котором Сергей Лазарев учит своего сына говорить «Христос Воскрес», набрал более чем полтора миллиона просмотров.  

Ещё популярностью пользуются видео с домашними любимцами. Грустное падение гордого котика в ванну набрало более 11 миллионов просмотров. 

А игру с котом в «Кручу-верчу» посмотрели почти шесть миллионов раз – здесь подробнее.  
 
 
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Новости мира. Так повелось, что детей считают цветами жизни. Кто-то согласен с этим, кто-то – нет, но умиление различными действиями карапузов можно наблюдать...
 
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