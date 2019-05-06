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Цветы жизни. Посмотрите, как заразительно смеются эти дети
Источник материала: СТВ
Новости мира. Так повелось, что детей считают цветами жизни. Кто-то согласен с этим, кто-то – нет, но умиление различными действиями карапузов можно наблюдать повсеместно. Например, когда оставленный на минутку ребёнок
В этот раз мы не стали изучать детские проказы, а захотели посмеяться вместе с малышами. На обнаруженном нами
Видео с детьми нередко становится очень популярными. Например,
Ещё популярностью пользуются видео с домашними любимцами. Грустное
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Новости мира. Так повелось, что детей считают цветами жизни. Кто-то согласен с этим, кто-то – нет, но умиление различными действиями карапузов можно наблюдать...
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