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«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая

07.05.2019 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Беларусь помнит» – под этим девизом мы готовимся встретить 75-ю годовщину великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая

Главные торжества традиционно пройдут в сердце Минска. Церемония памяти утром 9 Мая и грандиозный концерт вечером. У обелиска, несмотря на ненастье, артисты, режиссеры и все причастные к торжеству сейчас оттачивают каждый номер до мелочей.

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая

Главным аккордом праздника станет концерт «Бессмертные песни» проекта «Площадь Победы – 2019». Композиции военных лет зазвучат в сопровождении Президентского оркестра, а дирижировать им станет Виктор Бабарикин. Завершится концерт традиционно всеобщим исполнением песни «День Победы».

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая

Евгений Курчич, лауреат XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:
Видите, как проходит – с дождем, но, тем не менее, мы готовимся. Это самый важный праздник для Беларуси, ведь мы победили. Несмотря на то, что сегодня идет дождь, мы уверены, что 9 Мая будет солнце. Мы, конечно же, подарим всем зрителям хороший концерт, хорошие песни. Вместе споем и поздравим всю страну с праздником.

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая

Александр Саванец, певец:
Мы вместе с Андреем Колосом будем исполнять песню «Давно мы дома не были». У Андрея есть история о своем дедушке, он был партизаном, эту историю он расскажет перед песней.

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая

Генеральная репетиция торжеств на площади Победы запланирована на 8 мая. В связи с этим ГАИ предупреждает о возможных ограничениях движения ближе к полудню. 9 мая только в Минске будет работать порядка 80 праздничных площадок. Череду торжественных мероприятий откроет завтра концерт мастеров искусств Беларуси «Поезд Победы» во Дворце Республики.

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Беларусь помнит» – под этим девизом мы готовимся встретить 75-ю годовщину великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные...
 
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