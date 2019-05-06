|
«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Беларусь помнит» – под этим девизом мы готовимся встретить 75-ю годовщину великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные торжества традиционно пройдут в сердце Минска. Церемония памяти утром 9 Мая и грандиозный концерт вечером. У обелиска, несмотря на ненастье, артисты, режиссеры и все причастные к торжеству сейчас оттачивают каждый номер до мелочей.
Главным аккордом праздника станет концерт «Бессмертные песни» проекта «Площадь Победы – 2019». Композиции военных лет зазвучат в сопровождении Президентского оркестра, а дирижировать им станет Виктор Бабарикин. Завершится концерт традиционно всеобщим исполнением песни «День Победы».
Евгений Курчич, лауреат XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:
Александр Саванец, певец:
Генеральная репетиция торжеств на площади Победы запланирована на 8 мая. В связи с этим ГАИ предупреждает о возможных ограничениях движения ближе к полудню. 9 мая только в Минске будет работать порядка 80 праздничных площадок. Череду торжественных мероприятий откроет завтра концерт мастеров искусств Беларуси «Поезд Победы» во Дворце Республики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Беларусь помнит» – под этим девизом мы готовимся встретить 75-ю годовщину великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)